Для спортивных менеджеров создан деловой клуб «Дистанция»

Деловой клуб «Дистанция» — это нетворкинг для профессионального комьюнити спортивных менеджеров, передающих свои знания и компетенции новому поколению специалистов спортивной индустрии.

ФОРМАТ: Образовательный бутик, позволяющий в режиме онлайн передавать всем желающим навыки и умения в различных областях спортивного менеджмента. Регулярные трансляции выступлений членов Клуба по актуальной тематике на популярных порталах.

МИССИЯ: Создание новой современной формы взаимодействия спортивных менеджеров для решения актуальных задач спортивной отрасли и подготовки нового поколения спортивных управленцев. Учиться на чужих ошибках и историях успеха.

УЧАСТНИКИ — члены клуба — обладатели компетенций в области спортивного менеджмента, имеющие опыт реализации проектов в области спорта и академический бэкграунд.

ЭКСПЕРТНЫЕ ПОЛЯ и образовательное пространство: Управление профессиональными спортивными лигами, клубами и федерациями по видам спорта, ивент-менеджмент, финансы в спорте, инфраструктура спорта, спортивная медицина, правовые вопросы спорта, международное спортивное сотрудничество и многие другие.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: Интенсивы, вебинары, деловые игры, разбор кейсов, лекции для минигрупп, проведение различных форумов и организация публикаций, помощь в реализации спортивных проектов и трудоустройстве наиболее талантливых слушателей. Площадка Делового клуба поможет нам в организации дискуссий и новых форм сотрудничества.

Мы будем рады всем единомышленникам и оппонентам, которые будут использовать наш образовательный, экспертный и аналитический хаб для продвижения инновационных проектов в области спортивной индустрии.

Источник: Деловой клуб «Дистанция»

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