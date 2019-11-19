Для всех, кто верит в победу: лучшие фильмы о футболе

Тридцатого ноября состоится финальная жеребьёвка Чемпионата Европы-2020, болельщики уже подыскивают билеты, гостиницы и запасаются успокоительным, а russianteleweek.ru тем временем собрали для вас пятёрку отличных и неожиданно актуальных фильмов о самой популярной игре человечества. Для поднятия духа!

«Запасной игрок»

Комедия, спорт, СССР, 1954, 0+

Держите сюжет, дорогие болельщики: два родных брата-футболиста, старший отлично играет, но вечно сомневается, младшему не хватает опыта, зато энтузиазма хоть отбавляй. Внимание, вопрос – кого тренеру выпускать на поле в финальной игре на Кубок ВЦСПС (главный орган профсоюзов), это вам не какой-то там УЕФА, проиграешь – свистнуть не успеешь, как из профкома вылетишь! По дороге к месту проведения матча старший братец нарушает режим, выпивая за завтраком (!) вина, и обзывает сидящего вместе с ним за столиком, профессора «престарелым донжуаном». Спасибо, хоть за стул не схватился. Дедуля оказывается переодетым молодым актёром, вживающимся в роль, по совместительству боксёром-любителем. В итоге, после всех перипетий на финальную игру выходит младший брат Вася Веснушкин, и… начинается настоящий футбол!

Кадр из фильма «Запасной Игрок»

Звёзды фильма: Георгий Вицин, Павел Кадочников, Татьяна Конюхова и др.

«Костолом»

Драма, спорт, Великобритания, США, 2001, 16+

Фильм, едва не ставший пророческим для некоторых наших футболистов. Капитан английской футбольной команды по имени Дэнни однажды сел за руль нетрезвым. Как результат, трёхлетний тюремный срок, шантаж со стороны надзирателей, угрозы и прочие неприятные нюансы жизни за решёткой. Выход один – согласиться на условия начальника тюрьмы, который спит и видит, как футбольная команда зеков занимает первое место в «тюремной лиге». Герой Джонса берётся за создание сборной. Не все знают, что брутальный Винни Джонс в своё время выступал за «Челси» и провёл девять матчей за валлийскую сборную. За жёсткий прессинг во время отбора мяча он, собственно, и получил прозвище «Костолом». Позицию голкипера команды зэков в фильме занял ещё один бывший спортсмен – прыгун в воду Джейсон Стэйтем. Смотрим и болеем «за наших».

Кадр из фильма «Костолом»

Звёзды фильма: Винни Джонс, Джейсон Стэйтем, Дэвид Келли и др.

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