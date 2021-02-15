Дубль G-Drive Racing в Дубае. В ОАЭ прошла вторая гонка Азиатской серии Ле-Ман-2021

После успешного выступления в субботу в Дубае, когда прототипы G-Drive Racing заняли первое и четвертое места, вторая гонка Азиатской серии Ле-Ман (ALMS) могла позволить команде укрепить свое лидерство в общем зачете. Напомним, что G-Drive Racing защищает чемпионский титул, добытый в прошлом сезоне. И гонка оправдала самые смелые ожидания болельщиков российской команды – прототипы G-Drive Racing заняли два первых места.

Автодром Дубая, которому выпала честь принимать два первых этапа ALMS-2021, был построен относительно недавно, в 2004-м году. С тех пор на трассе протяженностью 5390 метров неоднократно проходили международные гонки. Ежегодно здесь проводят 24-часовые марафоны для автомобилей серии GT и «кузовных» машин, но прототипы категории LMP2, в которой и выступает российская команда G-Drive Racing, пожаловали сюда впервые.

Стоит отметить, что, как и в первой дубайской гонке, российский пилот G-Drive Racing Роман Русинов не сел за руль. Азиатскую серию Ле-Ман команда в первую очередь рассматривает в качестве этапа подготовки к Европейской серии (ELMS), а в AMLS шанс проявить себя получают молодые гонщики. Главные старты сезона для G-Drive Racing пройдут в ELMS и на «24 часа Ле-Мана», а в ходе азиатских заездов будет подобран оптимальный состав пилотов. Но недооценивать значимость результатов в ALMS в G-Drive Racing не намерены. На кону стоит пропуск на «24 часа Ле-Мана», который получит победитель серии в категории LMP2.

«У меня есть опыт выступления на автодроме в Дубае за рулем машины GT – делился Роман Русинов. – Это техничная трасса с разнообразными поворотами и двумя длинными прямыми. Гонки прототипов на ней должны получаться интересными. Особой сложностью для всех участников ALMS будет напряженный график: по два 4-часовых марафона два уик-энда подряд – это очень серьезная нагрузка как на гонщиков, так и на технический персонал. Но мы продуктивно поработали на тестах и готовы к любым испытаниям»

Как и в первой гонке сезона, что прошла днем ранее, два прототипа G-Drive Racing заняли два первых места на старте. Дело в том, что в виду крайне плотного календаря, который верстался с учетом пандемийных ограничений, проведение квалификационных заездов перед каждой гонкой технически невозможно. Перед первым стартом в Дубае лучшее время показал 17-летний аргентинец Франко Калапинто за рулем прототипа №25. Второе время у экипажа №26. В той же последовательности прототипы стартовали и во втором заезде. Перед двумя заключительными этапами, которые пройдут в следующие выходные в Абу-Даби, пройдет еще одна квалификация, которая распределит места прототипов на эти две гонки.

«Жаль, что не получилось сделать дубль и занять два первых места, но ничего страшного – говорил после субботнего финиша китайский пилот G-Drive Racing Е Ифей, вместе со своими партнерами по экипажу №26 поднявшийся на верхнюю ступень пьедестала. – Я не участвовал в тестах, но команда подготовила отличную машину, так что я не испытывал никаких проблем. Учитывая плотный график гонок, я был вынужден не только атаковать, но и быть осторожным, а заодно не забывать о сохранение шин. С нетерпением жду воскресную гонку, в которой наша команда постарается развить успех»

И Ифей дождался своего, став первым, кто пересек финишную прямую. Его прототип обеспечил себе солидный отрыв от преследователей задолго до последнего круга. Да и экипаж №25 с Франко Калапинто за рулем могу чувствовать себя на трассе спокойно, на последний круг уйдя с преимуществом более чем в 10 секунд над ближайшим преследователем. Безоговорочная победа G-Drive Racing, вновь доминирующей в Азиатской серии Ле-Ман. Заключительные 2 этапа ALMS пройдут 19 и 20 февраля в Абу-Даби.

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