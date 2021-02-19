Двойной подиум для G-Drive Racing в Абу-Даби

Оба экипажа российской команды заняли призовые места по итогам первой гонки на автодроме Яс-Марина. G—Drive Racing сохранила лидерство в общем зачете Азиатской серии Ле-Ман перед финальным этапом чемпионата.

По итогам квалификации с поул-позиции стартовал Aurus 01 экипажа G-Drive Racing под № 25, но уже после первых двух поворотов вперед вырвалась другая машина российской команды – под № 26. Первая половина марафона складывалась для лидеров общего зачета чемпионата Фердинанда Габсбурга, Рене Биндер и И Ефея весьма удачно – все шло к их третьей подряд победе.

Но затем экипажу № 26 дважды не повезло с нейтрализацией гонки желтыми флагами из-за происшествий на трассе, которые происходили аккурат после плановых пит-стопов российской команды. Это стоило G-Drive Racing не только лидерства в гонке, но и обернулось серьезной потерей времени относительно конкурентов из команды Jota, которой удалось провести два пит-стопа под желтыми флагами, когда на трассе действовало ограничение скорости.

Отыграть около двух потерянных минут оказалось невозможно. В итоге экипаж № 26 занял второе место, заработав важные очки и сохранив первую строчку в турнирной таблице.

Выигравший квалификацию экипаж № 25 в составе Франко Колапинто, Руи Андраде и Джона Фальба также уверенно провел четырехчасовой марафон, замкнув на его финише тройку призеров, даже несмотря на разворот в последнем повороте перед отмашкой клетчатым флагом. Таким образом, второй этап подряд оба Aurus 01 команды G-Drive Racing финишировали в топ-3.

Роман Русинов, спортивный менеджер G—Drive Racing:

Команда проделала отличную работу: у нас лучшее время круга и в квалификации, и в гонке, экипаж № 26 уверенно шел к победе, но выиграть нам помешало невезение с желтыми флагами. По ходу первых двух отрезков стоило чуть больше экономить топливо, чтобы позже заезжать на дозаправку – мы сделали выводы и в следующей гонке это учтем. Однако мы все равно добились хорошего результата – оба наших Aurus 01 финишировали в тройке призеров. Мы сохраняем лидерство в общем зачете и готовы к решающей гонке в субботу»

Перед финальной гонкой чемпионата Азиатской серии Ле-Ман 2021 года, которая пройдет в Абу-Даби в субботу, экипаж № 26 сохраняет лидерство в общем зачете – на счету Габсбурга, Биндера и Ефея 69 очков. Ближайших конкурентов из команды Jota они опережают на 16 «пунктов».

Колапинто, Андраде и Фальб из экипажа № 25 заработали по сумме трех прошедших этапов 48 баллов, с которыми занимают третью позицию в генеральной классификации первенства.

Решающая в битве за чемпионский титул Азиатской серии Ле-Ман гонка стартует на автодроме Яс-Марина в субботу в 16:10 по местному времени (15:10 МСК). В прямом эфире ее можно будет увидеть на «Моторспорт ТВ» и YouTube-канале серии. Экипажи G-Drive Racing будут стартовать с первой линии стартовой решетки.

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G-Drive – высокотехнологичное топливо, которое реализуется на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». Среди основных преимуществ топлива с улучшенными характеристиками, содержащего активный комплекс компонентов, – увеличение мощности двигателя до 12%, улучшение динамики разгона автомобиля до 1,8 секунды, а также профессиональная защита топливной системы двигателя. Официальное топливо команды G-Drive Racing используется во время тестов, что позволяет проводить испытания его моторных характеристик в экстремальных гоночных условиях на сложнейшей технике.

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