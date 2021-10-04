Двойной подиум на «Заксенринге»: Бедрин и Ломко блистают в немецкой ADAC Формуле-4. Второй уик-энд подряд на подиум поднимаются сразу два российских гонщика!

В немецкой ADAC Формуле-4 завершилась вторая треть сезона-2021 — на «Заксенринге» состоялся четвёртый гоночный уик-энд из шести. И всё внимание паддока было приковано к дуэли лидера чемпионата Оливера Бирмана и немца Тима Трамнитца — впервые по ходу текущего сезона гонщик из Германии смог регулярно опережать британца и за счёт двух побед существенно сократил отставание в чемпионате. Бирман в первой гонке был вторым, а во второй и вовсе финишировал четвёртым.

Россиянам тоже не слишком повезло в первых заездах. В первой гонке Никита Бедрин после контактной борьбы с соперниками откатился на седьмое место, а Владислав Ломко финишировал пятым. Во втором заезде гонщики буквально поменялись местами: уже Бедрин был пятым, а Ломко — седьмым.

Однако главное было впереди. В третьем заезде уик-энда Ломко стартовал со второй позиции и уже в первой фазе прошёл Сами Мегетунифа, возглавив заезд. Мегетуниф позже стал терять позиции одну за другой, а потому в концовке главным преследователем Владислава стал Оливер Бирман. Британцу, впрочем, так и не удалось подобрать ключи к обороне россиянина, и Ломко отпраздновал первую в сезоне-2021 победу в ADAC Формуле-4.

Никита Бедрин стартовал четвёртым и уже на первом круге пробился в первую тройку, а затем сломил сопротивление Мегетунифа. Правда, к этому моменту Бирман вырвался вперёд. Тем не менее в итоге Бедрин в четвёртый раз поднялся на подиум и теперь занимает в общем зачёте четвёртую позицию.

Лидирует по-прежнему Бирман, но Трамнитц теперь уступает британцу лишь 35 баллов. Третью позицию занимает Люк Браунинг, записавший на свой счёт два подиума на «Заксенринге», но он, как и Бедрин, уже довольно много уступает лидерам. В теории оба гонщика ещё сохраняют шансы на чемпионство, однако Бирман и Трамнитц должны потерять очень много очков в предстоящих гонках, ведь до конца сезона осталось лишь два боевых уик-энда.

Следующий этап ADAC Формулы-4 состоится 22-24 октября в Хоккенхайме.

Общий зачёт после четырёх этапов (топ-10): 1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 215 очков, 2. Тим Трамнитц (US Racing) — 180, 3. Люк Браунинг (US Racing) — 144, 4. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) — 101, 5. Виктор Бернье (R-ace GP) — 97, 6. Владислав Ломко (US Racing) — 86, 7. Себастьян Монтойя (Prema Powerteam) — 72, 8. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) — 70, 9. Джошуа Дюфек (Van Amersfoort Racing) — 58, 10. Сами Мегетуниф (R—ace GP) — 40.

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