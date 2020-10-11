Экипаж G-Drive Racing не добрался до финиша. Российская команда в общем зачете ELMS переместилась на 4-е место

Очередной старт престижных кольцевых автогонок Европейской серии Ле-Ман прошел в итальянской Монце на одноименном легендарном автодроме. Считается, что эта трасса более требовательна к мощности мотора, нежели к аэродинамическим качествам машины и мастерству гонщика, но ни скорость, ни высокий класс пилотов не позволили экипажу G-Drive Racing добраться до финишной прямой.

Эта гонка стала первой после главного события автосезона – «24 часа Ле-Мана» — на котором G-Drive Racing не без основания рассчитывали не только на пьедестал, но и на победу, но в итоге пересекли финишную прямую пятыми. Четвертый этап Европейской серии Ле-Ман в команде ждали с нетерпением, ведь в предыдущем году прототип G-Drive Racing занял в Королевском парке Монцы, что находится рядом с Миланом, высшую ступень пьедестала.

«Я всегда с большим удовольствием приезжаю в Монцу. Это потрясающее место для проведения гонок – говорил перед стартом пилот G-Drive Racing Роман Русинов. – Трасса находится на территории красивого парка, где сохранились элементы ее первоначальной конфигурации в виде огромного овала, который напоминает об историческом наследии Монцы и уникальности этого места для мирового автоспорта. На этой трассе машина испытывает серьезные нагрузки на двигатель, подвеску и тормоза. Важно следить за износом многих деталей и подбирать оптимальные настройки. С одной стороны, чтобы добиться максимальной скорости на прямых, нужны низкие уровни прижимной силы и лобового сопротивления. С другой, машина должна быть стабильна на торможениях, иметь достаточное механическое и аэродинамическое сцепление с трассой.

Наш прототип готов к этим испытаниям. В прошлом году именно в Монце наша команда одержала первую победу для Aurus на международной гоночной арене. Борьба обещает быть очень упорной, но у нас есть все необходимое, чтобы повторить прошлогодний успех»

Особенностью этой гонки стали и условия, в которых она проходила. Нет, на этот раз, в отличие от третьего этапа во Франции, весь заезд прошел в светлое время суток. Не было и осадков. Зато итальянская осень приготовила подарок в виде листопада, без которого представить октябрь в Королевском парке Монцы невозможно. Не сказать, что листва засыпала трассу, но отдельные листочки прилетали и грозили вмешаться в ход заезда, забивая воздухозаборники прототипов. Так что помимо четких настроек машины, о которых говорил Роман Русинов, необходимо было брать в расчет и еще одну вводную, игнорирование которой могло дорого обойтись командам.

Экипаж G-Drive Racing под номером 26 (Роман Русинов, Ник де Врис и Миккаэль Йенссен) в квалификации показал третий результат и стартовал со второй линии, но защитить титул чемпиона Монцы, добытый в прошлом году, Роману Русинову и его партнерам не удалось. Не пройдя и половины дистанции, прототип был вынужден вернуться в боксы, что отбросило экипаж №26 на последнее место в зачете LMP2.

Победу в гонке, в которой были и столкновения, и сходы, и желтые флаги, праздновал экипаж United Autosports, укрепивший свои позиции в борьбе за победу в сезоне. G-Drive Racing по итогам 4-часового заезда в общем зачете откатился с третьего места на четвертое.

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