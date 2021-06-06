ELMS на «Поль Рикаре»: первая победа экипажа Русинова в сезоне-2021

Третий этап сезона Европейской серии Ле-Ман (ELMS) прошёл во Франции. Победу, пусть и не без приключений, одержала российская команда G-Drive Racing.

Третий этап Европейской серии Ле-Ман (ELMS) прошёл на автодроме «Поль Рикар» — одной из самых знаменитых трасс Европы, которую наизусть знает почти каждый гонщик. Легендарный автодром в Ле-Кастелле за последние десятилетия принял сотни различных соревнований от национальных кузовных первенств до чемпионатов мира и Формулы-1. На сей раз пришла очередь «4 часов Ле-Кастелле».

Все сессии перед гонкой прошли под диктовку экипажа №26 российской команды G-Drive Racing (Роман Русинов, Ник де Врис и Франко Колапинто). Пилоты на прототипе Aurus 01 — Gibson были быстрейшими на тренировках и затем завоевали поул-позишен. Чемпион Формулы-2 Ник де Врис проехал круг по «Поль Рикару» за 1:42.166.

Ближе всех к лидерам подобралась команда Orlen Team WRT: Луи Делетраз, выступающий с Робертом Кубицей и Йифеем Йе, показал время 1:42.323. Экипаж Algarve Pro Racing — эта команда выступает техническим партнёром G-Drive Racing, а также выставляет один экипаж под собственным брендом (Ричард Брэдли, Фердинанд Габсбург и Диего Менчака) — показал 12-й результат.

На старте гонки Русинову не удалось удержать лидерство: вперёд вырвался Йе, который затем сумел оторваться от россиянина. Во время волны пит-стопов экипаж G-Drive Racing потерял время и откатился назад, но когда Колапинто за рулём сменил де Врис, то голландец сумел контратаковать и вырваться в лидеры после борьбы с экипажем №32 United Autosports.

Под финиш, после очередного пит-стопа, де Врис оказался всего в секунде впереди Тома Гэмбла из экипажа №22 United Autosports, однако голландец сумел создать более-менее комфортный разрыв в шесть секунд и финишировать первым. Это первая победа российской команды в сезоне-2021. Второй экипаж United Autosports занял третью ступеньку подиума.

Экипаж Algarve Pro Racing после непростой квалификации сумел отыграть пять позиций и финишировать на седьмом месте. Брэдли, Габсбург и Менчака стали последними, кто не проиграл победителям круга.

В категории LMP3 быстрее всех на сей раз оказался экипаж DKR Engineering №16 (Лаурентс Хорр и Жан-Филипп Дейро), а среди автомобилей GT сильнейшими стали гонщики экипажа №55 Iron Lynx — Маттео Крессони, Рино Мастронарди и Мигель Молина.

В общем зачёте ELMS по итогам трёх этапов лидертво сохранили Кубица, Йе и Делетраз, однако теперь Русинов и его партнёры по экипажу №26 G-Drive Racing уступают представителям Orlen Team WRT всего три очка.

ELMS. Результаты «4 часов Ле-Кастелле»: 1. Р. Русинов, Н. де Врис, Ф. Колапинто (G-Drive Racing) – 126 кругов, 2. Ф. Хэнсон, Д. Абердайн, Т. Гэмбл (United Autosports) +6,385, 3. Й. ван Уйтерт, Н. Жамен, М. Мальдонадо (United Autosports) +24,272, 4. Т. Гомменди, Р. Биндер, М. Рохас (Duqueine Team) +43,171, 5. Л. Делетраз, Р. Кубица, Й. Йе (Team WRT) +51,000.

Общий зачёт ELMS после трёх этапов: 1. Team WRT № 43 — 60 очков, 2. G-Drive Racing № 26 — 57, 3. United Autosports № 22 — 39, 4. Panis Racing №65 — 22,5, 5. G-Drive Racing № 25 — 22.

Следующий этап ELMS — гонка «4 часа Монцы» — пройдёт на легендарном «Аутодромо Национале» в пригороде Милана 10-11 июля.

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