G-Drive Racing без пьедестала «24 часов Ле-Мана». Роман Русинов и его партнеры по экипажу не попали в призы

88-й старт в истории одной из самых престижных кольцевых автогонок на планете «24 часа Ле-Мана» в команде G-Drive Racing ждали с особым нетерпением. Шансы на победу были как никогда высоки, к тому же, как победитель Азиатской серии Ле-Ман, G-Drive Racing получили возможность выставить в знаменитом суточном марафоне 2 экипажа.

13-километровая трасса, частично проходящая по дорогам общего пользования, которые перекрываются на время проведения соревнований, таит немало опасностей. В своей без малого столетней истории (первый суточный заезд на кольце Сартэ состоялся еще в 1923 году) этот автодром повидал немало трагических столкновений, а покорять его от G-Drive Racing были уполномочены Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь и Миккаэль Йенсен (экипаж №26) и Ник Тэнди, Оливер Джарвис и Райан Кален (экипаж №16). Естественно, особое внимание и надежды были связанны именно с экипажем, в котором был российский пилот. Наша команда уже в восьмой раз подряд принимает участие в легендарной гонке, 4 раза из 7, попадая на пьедестал. Но первое место G-Drive Racing занимать еще не доводилось. Чем не вызов?

«24 час Ле Манна» – это, без сомнения, главная гонка года, особенный и очень сложный марафон – говорил до старта гонщик и спортивный менеджер G-Drive Racing Роман Русинов. – За сутки может случиться любая неожиданность, а все усилия может перечеркнуть какая-нибудь мелочь. Мы сделали все, чтобы как можно лучше подготовиться к борьбе за победу в этой великой гонке. У нас два сильных экипажа, один из которых поедет на прототипе с шинами Michelin, а другой – Goodyear. Это минимизирует наши риски, если в тех или иных условиях резина одной фирмы будет вести себя лучше другой.

Особенностью 88-й гонки стало отсутствие зрителей на трибунах, которых впервые не будет во время «24 часов Ле-Мана». Обычно их собирается несколько сотен тысяч, но на этот раз в связи с эпидемиологической обстановкой допуск на зрительские места был закрыт.

Пустые трибуны – это довольно необычно – говорил Русинов. – Да и отсутствие традиционного парада пилотов в центре города накануне гонки обратило на себя внимание. Но мы рассчитываем на поддержку наших поклонников у телеэкранов, и приложим все силы, чтобы порадовать их красивой борьбой и достойным результатом».

В первом экипаже совсем недавно произошли кадровые перестановки: на второй этап в Ле-Кастелле вместе с Романом Русиновым и Микаэлем Йенсеном был заявлен экс-пилот Ф-1, двукратный чемпион Формулы-Е Жан-Эрик Вернь. Француз заменил в экипаже Ника де Вриса. «Можно сказать, что та гонка стала для нашей команды боевой репетицией перед главным стартом года – марафоном «24 часа Ле-Мана – говорил перед стартом 3-го этапа Роман Русинов. – Очень важно, что в тот уик-энд мы выступили в том же составе, что и на кольце Сартэ меньше чем через месяц. Я рад возвращению в наш экипаж Жан-Эрика Верня. Несомненно, он усилит команду».

Была в 3-м 4-часовом этапе и еще одна изюминка. Довольно символично, что перед «24 часами Ле-Мана» гонка ELMS стартовала вечером, а финишировала уже в полной темноте при включенных фарах прототипов. В субботу «24 часа» стартовали днем, и дневная и вечерняя сессии марафона прошли довольно спокойно, но стоило стемнеть, а пилотам включить фары, как начались проблемы. В классе LMP2 технические проблемы случились у лидировавшего прототипа Jackie Chan DC Racing, а шедший вторым экипаж Autosports столкнулся с экипажем Duqueine Team.

Не смогли избежать проблем и в G-Drive Racing. Экипаж Романа Русинова уверенно держался в тройке призеров, а на 9-м часу гонки вышел в лидеры, но на 10-м часу Роман Русинов пожаловался на падение мощности двигателя и был вынужден заехать в боксы. Поломку удалось устранить, но на трассу экипаж G-Drive Racing под номером 26 вернулся уже пятым.

Это пятое место и занял экипаж G-Drive Racing №26 по итогам гонки. В протоколе выступлений в главном гоночном старте года G-Drive Racing 4 раза из 8 попадал на пьедестал. Но не в этот раз.

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