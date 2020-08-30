G-Drive Racing на пьедестале. На третьем этапе ELMS экипаж Русинова вновь второй

Третий этап Европейской серии Ле-Ман должен был пройти в Барселоне, но вспышка распространения коронавируса в Каталонии вынудила организаторов в срочном порядке менять место дислокации последней летней гонки ELMS. В качестве замены испанского автодрома была выбрана знаменитая гоночная трасса в Ле-Кастелле, носящая имя Поля Рикара. Именно здесь чуть больше месяца назад прошел первый этап текущего сезона, результаты на котором для G-Drive Racing были неоднозначными.

Тогда квалификация подтвердила серьезность намерений G-Drive Racing. Ник де Врис показал второе время, что позволило экипажу под №26 стартовать из первого ряда. Но, как оказалась, первая линия на старте не принесла успеха ни G-Drive Racing, ни завоевавшему поул-позишн экипажу №22 United Autosports. Прототип G-Drive Racing в драматичной гонке в итоговом протоколе занял второе место. С одной стороны, такой результат можно было воспринимать, как победу, ведь Роману Русинову и его партнерам пришлось отыгрывать круг. С другой — как неудачу, ведь задачей на дебютную гонку сезона была победа, а время, показанное на трассе прототипом Aurus 01, подтверждало адекватность поставленной цели.

Улучшить турнирное положение G-Drive Racing после второго этапа в бельгийском Спа не удалось. Первые три часа складывались просто замечательно – экипаж №26 лидировал в гонке, но на 76-м круге Миккель Йенсен влетел в отбойник, что не позволило ни очков набрать, ни до финишной линии добраться.

На третьем этапе G-Drive Racing, естественно, вновь ставил задачу победить и подняться в общем зачете выше занимаемого 4-го места. Но была и еще одна интрига – кадровая, которая, пожалуй, представлялась не менее значимой, чем набор очков. В экипаже №26 произошли перестановки. На второй этап в Ле-Кастелле вместе с Романом Русиновым и Микаэлем Йенсеном был заявлен экс-пилот Ф-1, двукратный чемпион Формулы-Е Жан-Эрик Вернь. Француз заменил в экипаже Ника де Вриса.

Можно сказать, что эта гонка станет для нашей команды боевой репетицией перед главным стартом года – марафоном «24 часа Ле-Мана – говорил перед стартом 3-го этапа Роман Русинов. – Очень важно, что в этот уик-энд мы выступим в том же составе, что и на кольце Сартэ меньше чем через месяц. Я рад возвращению в наш экипаж Жан-Эрика Верня. Несомненно, он усилит команду. Задача на гонку не только в том, чтобы подготовиться к «24 часам Ле-Мана». Мы собираемся открыть счет победам в текущем сезоне ELMS. Обстоятельства мешали нам на двух первых этапах занять первое место, но наш прототип показывал хорошую скорость. Приложим все силы, чтобы прийти к финишу в Ле-Кастелле первыми»

Была в 3-м этапе и еще одна изюминка. Довольно символично, что перед «24 часами Ле-Мана» гонка ELMS стартовала вечером, а финишировала уже в полной темноте при включенных фарах прототипов.

Сумбурная квалификация, в ходе которой погодные условия внесли серьезные изменения в распределение мест на старте, не внесла изменений в планы команды. G-Drive Racing вновь возглавили гонку, но начало четвертого часа, как и на предыдущем заезде, внесло свои коррективы. Прототип Aurus 01 развернулся, а экипаж 26 G-Drive Racing с первого места переместился на 4-е. Финишную черту Жан-Эрик Вернь пересек вторым, уступив первое место Филипе Альбукерке из United Autosports.

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею