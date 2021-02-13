G-Drive Racing начали защиту титула чемпиона ALMS  с победы. В Дубае стартовала Азиатская серия Ле-Ман-2021

В Объединенных Арабских Эмиратах открыт сезон Азиатской серии Ле-Ман. Российская команда G-Drive Racing, в составе которой происходят заметные кадровые перестановки, защищает чемпионский титул, добытый в прошлом году.

Организаторы Азиатской серии Ле-Ман (ALMS) при составлении календаря гонок не могли не учитывать влияние пандемии и связанных с ней ограничений и разработали небывало плотный график заездов. Всего в рамках ALMS пройдет четыре этапа, причем все в ОАЭ. 2 первых заезда (13 и 14 февраля) – в Дубае, а еще 2 (19 и 20 февраля) – в Абу-Даби.

Что касается кадровых изменений в пилотной группе G-Drive Racing, то российским поклонникам гонок не стоит беспокоиться из-за отсутствия за рулем одного из прототипов Романа Русинова. Роман Александрович не повесил гоночный шлем на гвоздь, а всего лишь предоставил возможность показать себя перед стартом Европейской серии Ле-Ман (ELMS) молодым гонщикам, претендующим на попадание в основной состав. На первом 4-часовом марафоне экипажи G-Drive Racing предстали в следующих сочетаниях:

№26: Фердинанд Габсбург (Австрия, 23 года), Рене Биндер (Австрия, 28 лет) и Е Ифей (Китай, 20 лет)

№25: Франко Калапинто (Аргентина, 17 лет), Джон Фальб (США, 49 лет) и Руи Пинту де Андраде (Ангола, 21 год)

Выступление в ALMS наша команда рассматривает, прежде всего, как подготовку к будущему сезону Европейской серии Ле-Ман и к главному марафону года – «24 часа Ле-Мана» — рассказал пилот G-Drive Racing Роман Русинов. – Мы нацелены бороться за автоматическое попадание в заявочный список легендарной суточной гонки. У нас много претендентов на места пилотов, поэтому в ALMS планируем подобрать оптимальный состав на основной сезон. Чтобы дать возможность проявить себя молодым гонщикам, я уступлю свое место в экипаже №26, а сам сосредоточусь на менеджерской работе»

Квалификация подтвердила, что прошлогодний чемпион G-Drive Racing не намерен складывать свои полномочия. 17-летний Франко Калапинто на прототипе Aurus 01 под номером 25 показал лучшее время, опередив более чем на четверть секунды своих сокомандников – экипаж №26, и почти на полсекунды ребят из Phoenix Racing, показавших третий результат в квалификационных заездах. Благодаря этим показателям два прототипа Aurus 01 команды G-Drive Racing завоевали право стартовать с первой линии в двух первых заездах в Дубае — субботнем и воскресном, ведь проведение квалификации перед второй гонкой, которую с первой разделяло меньше суток, технически невозможно.

Скорость – скоростью, но оставалось подтвердить свои амбиции на трассе и в ходе 4-часовой гонки, что представляется задачей куда более сложной. И в минувшем сезоне прототипы G-Drive Racing демонстрировали отменные скоростные качества, но не во всех гонках ELMS добирались до финиша. Выбор предельно осторожной стратегии обуславливался и тем, что в случае повреждения прототипа, подготовить его к следующей гонке меньше чем за 24 часа крайне проблематично. Так что рискованные маневры и обгоны зрители скорее всего увидят во 2-й и 4-й гонках серии, ведь после 2-й будет почти неделя на подготовку к 3-й.

В самом начале гонки Франко Калапинто на прототипе №25, днем ранее завоевавший первую позицию на старте, потерял лидерство и откатился на 4-е место, а вперед вырвались представители Phoenix Racing, но довольно быстро №26 G-Drive Racing вернул российской команде лидерство, которое не упустил до финишной прямой. Экипаж №25 довольно долго шел вторым, но в итоге показал 4-й результат. Отличная, безошибочная работа всей команды G-Drive Racing позволила начать Азиатскую серию-2021 с уверенной победы, хотя нельзя не отметить, что основные соперники допускали ошибки. Оба же экипажа G-Drive Racing прошли гонку стабильно, не заработав ни единого штрафа.

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