G-Drive Racing начинает с пьедестала. Стартовал новый сезон Европейской серии Ле-Ман

Дождались! Старт сезона Европейской серии Ле-Ман, который был отложен из-за пандемии коронавируса, состоялся. В живописном французском местечке Ле-Кастелле на знаменитой гоночной трассе носящей имя Поля Рикара прошла первая гонка нового сезона, неофициально именуемая не иначе как «гонка на выносливость». Особые надежды на дебютную 4-часовую гонку возлагала команда G-Drive Racing, ставшая в прошлом году победителем Азиатской серии, в которой тогда впервые приняла участие.

Знаменитая трасса в своей почти 50-летней истории принимала самые разные соревнования и гонщиков, а с недавних пор вновь открыла свои двери перед командами Формулы-1. На рубеже веков автодром, отличительной особенностью которого являлось уникальное покрытие трассы, назывался образцовым, а в последние годы это место ассоциируются именно с евросерией Ле-Ман. Но если раньше этап в Ле-Кастелле выпадал на середину сезона, то теперь именно здесь проходит первый старт серии.

Пилот и менеджер G-Drive Racing Роман Русинов не скрывал оптимизма:

«Из-за отложенного старта нового сезона образовалась вынужденная пауза, которую мы использовали с максимальной пользой и подготовились к предстоящим гонкам. За это время успели поработать и над цветовым дизайном нашего прототипа Aurus 01. Новая ливрея – эдакий симбиоз хорошо узнаваемых фирменных цветов команды и раскараски, которая использовалась в прошлом сезоне в Азиатской серии Ле-Ман и была принята болельщиками очень позитивно.

Уверен, что новый дизайн придется болельщикам по душе, ведь особое внимание мы уделили тому, чтобы гоночная машина смотрелась привлекательно и эффектно со всех ракурсов, и при любой освещенности.

За последние месяцы я истосковался по гонкам, наконец-то сезон стартует. В преддверии первого этапа мы провели в Ле-Кастелле тесты, собрали много полезной информации и полностью готовы к долгожданному гоночному уик-энду. С моими новыми напарниками – Миккелем Йенсеном и Ником де Врисом, мы приложим все силы, чтобы подтвердить статус сильнейшей команды»

Квалификация подтвердила серьезность намерений G-Drive Racing. Ник де Врис показал второе время, что позволило экипажу под №26 стартовать из первого ряда. Но, как оказалась, первая линия на старте не принесла успеха ни G-Drive Racing, ни завоевавшему поул-позишн экипажу №22 United Autosports. Прототип G-Drive Racing пересек финишную прямую третьим, пропустив вперед себя экипаж Graff (#39), ставший в квалификации 11-м, и победителя всего 4-часового марафона United Autosports (№32), в квалификации показавшего 3-е время.

Европейская серия Ле-Ман. 1 этап. Ле-Кастелле. 1. United Autosports (32) — 4:00:50,054. 2. Graff (39) — 4:01:07,158. 3. G-Drive Racing (26) — 4:01:11,200. 4. United Autosports (22) — 4:01:24,127. 5. Coolracing (37) — 4:01:40,472/ 6. Richard Mille Team (50) — 4:02:17, 014.

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