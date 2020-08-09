G-Drive Racing не добрался до финиша. Лидировавший болид разбил Миккель Йенсен

Второй этап европейской серии Ле-Ман прошел на знаменитой трассе Спа-Франкошарм (или просто Спа), которую болельщики зачастую называют самой интересной в мире. Такую славу автодрому принес комплекс поворотов Eau Rouge, ставший его визитной карточкой.

Изначально трасса использовала обычные гражданские дороги, соединяющие бельгийские деревушки Мальмеди, Ставело и Франкоршам. Название последней и отражено в названии автодрома, принимающего и Гран-при Бельгии Ф1, и этапы DTM). На Спа-Франкоршам пилотам удавалось развивать чудовищные скорости, сильно рискуя при этом не только здоровьем, но и жизнью. После того, как в 1966-м году Джеки Стюарт врезался в деревенский дом, переломав обе руки и ребра, а в 1973-м случилась трагедия, когда во время 24-часовой гонки погибло 3 гонщика, трасса была признана небезопасной и подверглась серьезной реконструкции. Но и после нее остается очень быстрой. Впрочем, возможность продемонстрировать скоростные качества своего прототипа Aurus 01, в стартовавшем сезоне получившего очень эффектную новую боевую окраску, была G-Drive Racing только на руку.

Первый этап сезона, проходивший в Ле-Кастелле, сложился для команды G-Drive Racing неоднозначно. Тогда в квалификации было показано второе время и экипаж под номером 26 (Роман Русинов, Миккель Йенсен, Ник де Врис) стартовал с первой линии. До первого пит-стопа все шло замечательно, но во время его проведения на трассе появилась машина безопасности, что обернулось для G-Drive Racing потерей целого круга, который потом пришлось отыгрывать, и откатом со второго места в конец первой десятки. Итоговое второе место стало своеобразным спортивным подвигом Романа Русинова и его партнеров, но было некое чувство недосказанности, ведь задача на гонку была другая – первое место.

Наша скорость должна была обеспечить нам победу – рассказал после финиша четырехчасового марафона во Франции пилот Роман Русинов. — Но, учитывая сложившиеся обстоятельства, и второе место можно признать очень достойным результатом»

После драматичной французской гонки в соседней Бельгии G-Drive Racing должен был расставить точки над i. В квалификации был показан 3-й результат, оставлявший шансы на победу.

Первые три часа прошли для G-Drive Racing замечательно. Экипаж под номером 26 шел на первом месте, но на 76-м круге Миккель Йенсен влетел в отбойник, оставив на трассе часть прототипа. Обидная ошибка пилота не позволила добраться до финиша. G-Drive Racing остался без очков.

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