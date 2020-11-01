G-Drive Racing одержали первую победу в сезоне ELMS. Российская команда поднялась на пьедестал в общем зачете

Заключительный этап Европейской серии Ле-Ман уже в четвертый раз прошел в Португалии. Пятая гонка скомканного сезона оставляла последний шанс для G-Drive Racing улучшить свое положение в общем зачете.

Автодром «Алгарви» был открыт всего 12 лет назад, но за свою непродолжительную пока уже историю успел стать своим для ELMS. Перепады высот которая идет то вверх, то вниз, добавляют головной боли пилотам, и делают гонку более интересной и непредсказуемой. Экипажу под номером 26 в составе Романа Русинову, Ника де Вриса и Миккеля Йенсена предстояло постараться справиться не только с соперниками, но и с трассой.

Начав сезон с победы в Азиатской серии Ле-Ман, G-Drive Racing довольно успешно стартовали и в ELMS, но затем прототип Aurus 01 перестал добираться до финишной прямой. На предыдущем этапе в Италии экипаж G-Drive Racing в квалификации показал третий результат и стартовал со второй линии, но защитить титул чемпиона Монцы, добытый в прошлом году, Роману Русинову и его партнерам не удалось. Не пройдя и половины дистанции, прототип был вынужден вернуться в боксы, что отбросило экипаж №26 на последнее место в зачете LMP2. А в общем зачете G-Drive Racing откатились на пятую строчку.

Турнирная ситуация перед последним стартом сезона была предельно простой. Первые два место в общем зачете занимали экипажи United Autosports, представляющие команду, выигравшую все квалификационные заезды сезона. Поменяться местами в турнирной таблице эти экипажи не могли ни при каком стечение обстоятельств. А вот за третье место борьба в заключительной гонке обещала быть предельно жаркой. Занимавшая 5-е место в общем зачете команда G-Drive Racing, отставала от идущих 3-4-ми конкурентов на каких-то 1-2 очка. Выходило, что для того, чтобы попасть на пьедестал по итогам сезона, Роману Русинову и его партнерам было необходимо финишировать на более высоком месте, чем экипажи Graff и Panis Racing.

Скорость прототипа позволяла G-Drive Racing рассчитывать на хорошее время на трассе, но для успешного завершения сезона необходимо было непременно добраться до финиша, что экипажу №26 удавалось далеко не всегда. О своих высоких амбициях на последний заезд заявили и ребята из Panis Racing, показавшие второй результат в квалификационных заездах и расположившиеся на первой стартовой линии, в то время как прототип G-Drive Racing занял лишь шестую позицию на старте.

«Мы нацелены завершить этот год, который начали с чемпионства в Азиатской серии Ле-Ман, на высокой ноте – говорил перед стартом пилот команды G-Drive Racing Роман Русинов. – Все слагаемые для достижения успеха у нас есть: сильные пилоты, быстрый прототип Aurus и слаженный коллектив механиков и инженеров. Но важно, чтобы еще и сопутствовала удача.

Мне нравится эта трасса – она широкая с возможностями для обгонов и скоростная с частой сменой направлений. Тут немало интересных поворотов, но самый, пожалуй, захватывающий – последний: он слепой и очень быстрый, а наш прототип проходит его на скорости около 200 км/ч. По ходу гонки в плотной борьбе и трафике там бывает совсем непросто. Также стоит отметить длинную прямую старт-финиш и спуск к первому повороту, скорость на торможении перед которым превышает 300 км/ч»

6-й результат в квалификации, не так часто, как хотелось бы, доезжающий до финиша прототип, отсутствие побед на португальской трассе – эти вводные, казалось бы, оставляли G-Drive Racing не так много шансов на успешное завершение сезона. Но Роман Русинов с партнерами одержали-таки первую победу в сезоне ELMS. Прототип Аурус пересек финишную черту первым, что позволило в общем зачете подняться на 3-ю строчку, обогнав не только соперников из United Autosports в этой гонке, но и, что куда важнее, Graff и Panis Racing в сводной таблице. Сезон завершен, а если вспомнить, что начинался он с победы в Азиатской серии Ле-Ман, а на «24 часах Ле-Мана» был показан 5-й результат, то минувший сезон можно признать вполне успешным.

«Испытываю потрясающие ощущения – сказал после финиша пилот G-Drive Racing Роман Русинов. – В начале года у нас была отличная машина и команда, но нам не всегда везло, случались сбои. Счастлив, что мы одержали эту победу и доказали, что способны конкурировать с United Autosports».

Европейская серия Ле-Ман. Португалия. Заключительный этап. LMP2. 1. G-Drive Racing. 2. Duqueine Team. 3. United Autosports. 4. United Autosports. 5. Panis Racing. 6. High Class Racing. 7. Graff. 8. Algarve Pro Racing. 9. Cool Racing…

Общий зачет. 1. United Autosports. 2. United Autosports. 3. G-Drive Racing…

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