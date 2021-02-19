G-Drive Racing защитили титул чемпиона ALMS. Российская команда во второй раз подряд выиграла Азиатскую серию Ле-Ман, получив аккредитацию на главный заезд сезона

Команда G-Drive Racing защитила чемпионский титул Азиатской серии Ле-Ман, завоевав таким образом право принять участие в легендарной суточной гонке «24 часа Ле-Мана». Финишную черту в Абу-Даби прототипы команды пересекли вторыми и третьими. После двух побед в двух стартовых гонках Азиатской серии Ле-Ман (ALMS) в Дубае команде G-Drive Racing для защиты чемпионского титула, добытого в прошлом сезоне, по сути, оставалось просто добраться до финиша в двух заездах в Абу-Даби.

Стартовые решетки к двум заключительным гонкам ALMS были сформированы по итогам одной 40-минутной квалификации. Для позиции первого на старте в первом 4-часовом марафоне учитывались лучшие результаты каждого экипажа, а для второго – вторые быстрейшие показатели каждого прототипа.

Команда G-Drive Racing завоевала поул-позиции к обеим гонкам финала сезона Азиатской серии Ле-Ман 2021 года. В пятничном марафоне с перового места стартовал экипаж №25, благодаря лучшему времени аргентинца Франко Колапино. В следствии выигранной квалификации прототипы G-Drive Racing получили по бонусному баллу в общий зачет. Стоит отметить, что российская команда завоевала все первые места на старте нынешнего сезона.

«После мощного старта сезона мы не расслабляемся и нацелены закрепить успех в Абу-Даби, чтобы второй раз подряд стать чемпионами азиатский серии Де-Ман и получить автоматический пропуск на старт легендарного марафона «24 часа Ле-Мана» — говорил перед стартом спортивный менеджер G-Drive Racing Роман Русинов, уступивший место за рулем прототипа молодым гонщикам.

Вся наша команда, оба экипажа и прототипы Aurus 01 готовы к решающим гонкам. Борьба обещает быть напряженной, ведь у нас сильные соперники, которые не намерены уступать. Трасса в Абу-Даби требовательна, как к гонщикам, так и к технике. Яс-Марина — одна из редких трасс, движение по которой осуществляется против часовой стрелки, что представляет собой дополнительную трудность для пилотов. Гонки будут стартовать перед закатом, и примерно половина дистанции пройдет при свете фар и прожекторов автодрома, что придаст соревнованиям особый шарм.

На втором этапе G-Drive Racing сделала первый дубль на прототипах Aurus 01, и о таком начале сезона можно было только мечтать, ведь мы выиграли обе гонки в прошлые выходные, а во втором заезде заняли два первых места. Это великолепный результат! Вся команда проделала отличную работу, и мы с отличным настроем выходим на старты в Абу-Даби»

Экипажи G-Drive Racing под номером 26 и 25 пересекли финишную прямую вторым и третьим соответственно, пропустив вперед себя только JOTA, но в общем зачете российская команда досрочно одержала победу в серии, став недосягаемой для преследователей вне зависимости от результатов заключительного этапа.

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