Гендиректор компании BQ Владимир Пузанов: «Работа с болельщиками – важная часть стратегии развития нашей компании»

Невозможно представить спорт без зрителей, а уж тем более современный. Сегодня болельщики являются неотъемлемой частью спортивной индустрии. Проявление такого особого отношения к спорту и спортивным событиям формирует целые социокультурные контингенты, со своим особым поведением, ценностями и потребностями. В настоящее время, болельщики – основные потребители спортивно-зрелищных услуг. Предоставление этих услуг является основным источником доходов спортивных клубов, поэтому работа с болельщиками – одна из главных задач спортивных клубов и спонсоров.

Об особенностях работы с болельщиками поговорим с Владимиром Пузановым, генеральным директором компании BQ, которая в августе 2019 года объявила о сотрудничестве с ХК «Спартак» (Москва), а также с ХК «Салават Юлаев».

— Владимир, что вас подтолкнуло заняться спонсорскими проектами? Почему вы обратили внимание именно на спортивную сферу?

— Уже несколько лет мы активно выступаем за поддержку и популяризацию спорта в России, поскольку считаем эту сферу очень актуальной и стремительно развивающейся в нашей стране. С каждым годом в России любителей спорта и приверженцев здорового образа жизни становится все больше, что не может ни радовать. Так, начиная с 2017 года, мы приступили к реализации совместных проектов с ФК «Спартак-Москва». А в 2019 году заключили соглашения о сотрудничестве с ХК «Спартак» (Москва) и ХК «Салават Юлаев».

— Особенность спортивной индустрии заключается в том, что публика является неотъемлемой частью ее продукта, поэтому лояльность и удовлетворенность зрителей стоят очень дорого. Какое внимание к работе с болельщиками уделяете вы?

— Без сомнения, взаимодействие с болельщиками – это очень важная часть нашего сотрудничества со спортивными клубами. Мы занимаемся сбором и изучением информации о потребностях фанатов и их ожиданиях. Так, если говорить о сотрудничестве с футбольным клубом «Спартак-Москва», мы выпустили первый смартфон в истории спорта для болельщиков красно-белых – BQ Advance Spartak Edition. . И специально для фанатов мы установили доступную ценовую политику, чтобы каждый мог позволить себе смартфон с символикой любимой команды.

Кроме того, за два года сотрудничества для болельщиков было реализовано много интересных проектов, например:

— Конкурс «Угадай счет», в котором абсолютно каждый мог выиграть смартфон BQ;

— Розыгрыши поездок на матчи лиги Европы;

— Зона ГТО на стадионе «Открытие Арена»;

— И другие развлечения на стадионе

— Изначально вы начинали сотрудничество с футбольным клубом «Спартак», а сейчас активно работаете с хоккейной командой. С чем это связано?

— Хоккей – второй вид спорта в нашей стране по количеству болельщиков. И с каждым годом значимость хоккея возрастает все больше. Поэтому сейчас мы решили сосредоточиться на этом направлении, и для хоккейных болельщиков стараемся реализовывать не менее интересные конкурсы и проекты, чем проводили ранее для любителей футбола.

Сотрудничество с ХК «Спартак» (Москва) является для нас стратегически важным, поскольку это продолжение нашего партнерства со спортивным сообществом «Спартак». Поддерживая ХК «Спартак» (Москва), мы поддерживаем многомиллионную армию болельщиков красно-белых.

— Расскажите об особенностях работы с болельщиками хоккейной команды «Спартака».

— Значимых различий нет, работать с хоккейными болельщиками для нас также приятно. За время нашего сотрудничества с ХК «Спартак» (Москва) мы уже успели организовать множество интересных активностей с ценными призами и памятными сувенирами. Например, уже ставший традиционным конкурс «Угадай счет», в котором самый удачливый получает смартфон, телевизор или атрибутику клуба с автографами любимых игроков. Кроме того, мы реализовали ряд интересных активностей на стадионе «Открытие Арена»: куклы-талисманы BQ, которые развлекали болельщиков в перерывах между матчами, конкурс «Счастливое место» с розыгрышем смартфонов, фотосессия с хоккеистами и почетными ветеранами ХК «Спартак» (Москва), караоке-баттл и многое другое.

— Также вы поддерживаете региональный хоккей. Есть ли разница в работе с региональными командами? С какими трудностями сталкиваетесь?

— Да, в том году мы также подписали контракт о сотрудничестве с ХК «Салават Юлаев», целью которого стала поддержка регионального спорта в России. ХК «Салават Юлаев» – самый знаменитый хоккейный клуб в Башкирии. И работать с ним не менее приятно, чем с ХК «Спартак» (Москва): они всегда идут навстречу и сами предлагают активности, которые хорошо воспримут их болельщики.

Так, сразу после подписания контракта с ХК «Салават Юлаев» состоялось большое промо-мероприятие «День болельщика», в рамках которого BQ устроила раздачу сочных бургеров, а также предоставила возможность всем желающим познакомиться вживую с хоккеистами.

Совсем за короткий период бренд подарил сотню смартфонов и телевизоров BQ победителям конкурса «Лига BQ», а также организовал обед победителей с хоккеистами, что, конечно же, по достоинству оценили болельщики.

— Самой актуальной темой сейчас является влияние пандемии на спорт. Скажите, как это отразилось на вашем сотрудничестве со спортивными клубами?

— К счастью, на сотрудничестве это никак не отразилось, мы продолжаем поддерживать наши команды и верим, что уже очень скоро вся ситуация в мире стабилизируется.

— Поделитесь своими планами на будущее.

— В наших дальнейших планах – продолжать активно поддерживать российский спорт, особое внимание уделяя детско-юношескому спорту.

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею