Gillette поддерживает российский футбол, став официальным спонсором Тинокофф РПЛ

Бренд Gillette стал партнером Тинькофф Российской Премьер-Лиги в сезоне-2020/21. В рамках партнерства бренд будет представлен в телетрансляциях матчей чемпионата на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», на стадионах и цифровых площадках. В течение сезона Gillette также будет разыгрывать ценные футбольные призы как среди покупателей продукции бренда в розничных сетях, так и на собственных платформах.

Этим партнерством Gillette отмечает полувековой юбилей с момента первого официального сотрудничества бренда в области футбола в 1970 году. В основу коллаборации легли общие ценности и созвучная философия Gillette и РПЛ. Для контроля острых моментов на поле даже мельчайшие детали играют большую роль. Каждое движение. Каждый поворот. Каждый угол. Также и в бритье. Надежность, безупречная точность и идеальный контроль — вот что объединяет бренд Gillette и Тинькофф Российскую Премьер-Лигу.

«Gillette имеет долгую историю партнерства с международными футбольными ассоциациями и игроками мирового класса, и мы рады стать важной частью футбольного движения теперь и в России, — отметил Роман Медведев, Вице-президент категорий «Средства для бритья» и «Уход за полостью рта» P&G в Восточной Европе, — Тинькофф Российская премьер-лига – это вершина российского клубного футбола, где лучшие из лучших борются за титул чемпиона. У Gillette и участников Тинькофф РПЛ много общих ценностей: уважение, ответственность и стремление к самосовершенствованию. Наша кампания «Лучше Тебя Мужчины Нет», запущенная в октябре 2019 года, во многом именно об этом и связана с ежедневным героизмом, маленькими и большими победами, помощью и взаимоуважением, поэтому нам так близка идея сотрудничества с РПЛ».

«Мы рады, что такой уважаемый и признанный во всём мире бренд как Gillette стал партнёром Российской Премьер-Лиги, – сказал директор по коммерции, маркетингу и коммуникации Павел Суворов. – Мы рассчитываем на плодотворное и эффективное сотрудничество, которое будет продолжаться не один год».

О бренде Gillette

Мы прекратим производить бритвы, когда поймем, что не можем сделать их лучше». Кинг Кемп Джиллетт

Наша философия стремления к совершенству берет начало с момента основания компании Кингом К. Джиллеттом. Уже более 115 лет его видение вдохновляет нас на инновации, призванные обеспечить вам лучшее в мире бритье. И мы не планируем останавливаться. Gillette использует сверхточные технологии и производит безупречные бритвы и непревзойденной остроты лезвия, облегчающие жизнь более чем 800 миллионам мужчин по всему миру. Gillette предлагает широкий спектр продуктов, включая бритвы, средства для бритья (гели, пены), средства для ухода за кожей, лосьоны после бритья, антиперспиранты и дезодоранты.

Источник: Gillette.ru

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