Gillette представляет инновационную бритву SkinGuard, которая на 60% уменьшает риск раздражения кожи

Gillette представляет свою новинку – инновационную бритву Gillette SkinGuard, которая навсегда изменит ощущения от процесса бритья у мужчин, испытывавших порезы и раздражения во время этой процедуры.

Механическое воздействие на чувствительную кожу при бритье может привести к воспалению, вросшим волосам и порезам. Использование неправильно подобранной бритвы вызывает серьезный дискомфорт, при этом все признаки раздраженной кожи будут налицо в буквальном смысле. Для решения этой проблемы Gillette создал особую бритву Gillette SkinGuard, чтобы каждый мужчина ощущал себя комфортно и выглядел на все сто.

Уникальность новой бритвы Gillette SkinGuard — в специальном элементе конструкции, расположенном между двумя оптимально разнесенными лезвиями. Протектор SkinGuard распределяет вес руки особым образом, приподнимают лезвия и разглаживает кожу, предотвращая появление раздражения. Сверхострые лезвия с антифрикционным покрытием и смазывающая полоска для легкого скольжения обеспечивают абсолютный комфорт во время бритья.

«Около 70% мужчин во всем мире говорят, что они чувствуют дискомфорт и раздражение после бритья – и чаще всего это связано с чувствительным типом кожи. У каждого должна быть бритва, которая подходит для его типа кожи, поэтому Gillette создал бритву SkinGuard, — прокомментировал выход новой бритвы Роман Медведев, коммерческий директор категорий «Средства для бритья» и «Уход за полостью рта» P&G в Восточной Европе. — Технология SkinGuard разработана с учетом проблем, с которыми сталкиваются при бритье мужчины с чувствительной кожей лица».

Долгосрочные тестирования доказали эффективность новой бритвы: Gillette SkinGuard уменьшает вероятность развития воспаления после бритья на 60% при ежедневном бритье в течение 12 недель. Кроме того, респонденты отметили, что улучшение во внешнем виде позволило им чувствовать себя более привлекательными и уверенными в себе.

Продукция Gillette SkinGuard (бритва, гель и пена) получила дерматологическую аккредитацию у Skin Health Alliance (SHA) – международной организации по контролю здоровья кожи, которая плотно сотрудничает с дерматологами, учеными и исследователями и дает независимую оценку безопасности продукта.

Наша философия стремления к совершенству берет начало с момента основания компании Кингом К. Жиллеттом. Уже более 115 лет его видение вдохновляет нас на инновации, призванные обеспечить вам лучшее в мире бритье. И мы не планируем останавливаться. Gillette представляет сверхточные технологии и производит безупречные продукты, облегчающие жизнь более чем 800 миллионам мужчин по всему миру. Gillette предлагает широкий спектр продуктов, включая бритвы, средства для бритья (гели, пены и кремы), средства для ухода за кожей, лосьоны после бритья, антиперспиранты, дезодоранты и гели для душа.

Источник: gillette.ru

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