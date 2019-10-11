Gillette запускает новую кампанию #ЛучшеТебяМужчиныНет с футболистом Александром Головиным

От каждого мужчины ждут героических поступков и максимальных результатов, но большие и маленькие победы случаются ежедневно. Gillette уверен: истинный героизм раскрывается и в простых, повседневных делах, когда ты остаешься верным себе, оказываешь помощь тем, кто в ней нуждается, и заботишься о своих близких. Поступая правильно каждый день, ты становишься настоящим героем и лучшим мужчиной, а безупречно гладкое бритье придает уверенность в себе и силы на новые подвиги.

Gillette поддерживает мужчин в их стремлении быть героями каждый день и запускает кампанию #ЛучшеТебяМужчиныНет, лицом которой стал полузащитник российской сборной Александр Головин.

Мне нравится идея новой кампании Gillette#ЛучшеТебяМужчиныНет, поэтому я с удовольствием к ней присоединился», — рассказывает Александр Головин, известный футболист и амбассадор бренда Gillette.— Мне повезло: в моей жизни всегда было много вдохновляющих примеров настоящих мужчин, на которых хотелось равняться. И самым главным из них стал мой отец — он всегда был для меня героем. Во многом именно пример достойных людей помог мне добиться успеха и стать тем, кем я являюсь сегодня. Твой правильный выбор или хороший поступок может быть незаметен для других, но поможет тебе почувствовать свою внутреннюю силу. Говорить о маленьких подвигах, которые мы совершаем каждый день, действительно важно: каждая история способна вдохновить и помочь кому-то обрести уверенность. Вот почему я поддерживаюGillette»

Часть кампании – эстафета, участникам которой Gillette предлагает рассказать свою историю о мужчинах, ставшими личными примерами для подражания и гордости. Для участия нужно:

Рассказать в Instagram историю о человеке, который стал для вас вдохновляющим примером ежедневного героизма; Поставить хештег #ЛучшеТебяМужчиныНет; Отметить официальный аккаунт Gillette @gilletterussia; Передать эстафету другим пользователям.

В рамках кампании #ЛучшеТебяМужчиныНет бренд Gillette также запускает социальную акцию, направленную на помощь детям-сиротам, совместно с благотворительной организации «Детские деревни — SOS».Как часть большой международной семьи P&G, Gillette разделяет ценности «Детских деревень — SOS», которые уж более 20 лет помогают обрести настоящую семью российским детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В октябре этого года каждый покупатель продуктов Gillette сможет приобщиться к доброму делу и стать «героем нового поколения», ведь часть средств, собранных от покупок продукции Gillette в магазинах крупных торговых сетей, включая Ашан, Дикси, Ленту и Магнит, будет пожертвована «Детским деревням — SOS» на строительство спортивных площадок для детей.

Выбирай Gillette!

Каждый мужчина стремится быть «самым». Уверенность во внешнем виде усиливает внутреннюю уверенность в себе, а безупречно гладкая кожа на лице без дискомфорта и раздражения заряжает на успех в любых начинаниях.

Уникальная технология Gillette Flexball, обеспечивающая идеальное повторение контуров лица, позволяет сбривать буквально каждый волосок. Легендарный бестселлер Gillette Fusion Proglide 5, завоевавший признание миллионов мужчин по всему миру, четко повторяет контуры лица, деликатно обрабатывая даже самые сложные участки. Бритва оснащена 5 лезвиями с антифрикционным покрытием и точным триммером для труднодоступных участков и ухода за усами и бородой.

Тончайшие лезвия с улучшенными краями и усовершенствованным покрытием с низким сопротивлением сбривают волосы без усилий и с меньшим трением. Улучшенная смазывающая полоска бритвы содержит минеральное масло и специальные полимеры. Одной сменной кассеты для мужской бритвы хватает на один месяц бритья, к Gillette Fusion Proglide 5 подходят все сменные кассеты Fusion5.

Gillette. #ЛучшеТебяМужчиныНет

О бренде Gillette

Мы прекратим производить бритвы, когда поймем, что не можем сделать их лучше»

Кинг Кемп Джиллетт

Наша философия стремления к совершенству берет начало с момента основания компании Кингом К. Жиллеттом. Уже более 115 лет его видение вдохновляет нас на инновации, призванные обеспечить вам лучшее в мире бритье. И мы не планируем останавливаться. Gillette представляет сверхточные технологии и производит безупречные продукты, облегчающие жизнь более чем 800 миллионам мужчин по всему миру. Gillette предлагает широкий спектр продуктов, включая бритвы, средства для бритья (гели, пены и кремы), средства для ухода за кожей, лосьоны после бритья, антиперспиранты, дезодоранты и гели для душа.

Источник: www.gillette.ru

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