Iron Lynx выиграла «24 часа Спа», Тимур Богуславский — в десятке сильнейших!

Экипаж Ferrari доминировал на протяжении легендарного суточного марафона. AKKA ASP боролись за победу, но подвела техника.

Марафон «24 часа Спа» — одна из самых известных и старейших гонок в Европе. Впервые эта гонка прошла в 1924 году — всего на год позже «24 часов Ле-Мана». Невероятная история этого заезда включает в себя, например, победу Бориса Ивановского — экс-офицера гвардии Российской империи — и Аттилио Маринони в 1928 году, а также триумф Джузеппе Фарины, первого чемпиона в истории Формулы-1, в паре с Майком Хоторном на Ferrari в 1953-м.

В 2021 году на старт суточного марафона вышли сразу трое россиян: Константин Терещенко и Тимур Богуславский, традиционно выступающие на автомобилях Mercedes-AMG GT3 команды AKKA ASP, а также Леонид Мащицкий. И именно AKKA ASP оказалась сильнее всех в квалификации, правда, блеснули не россияне, а интернациональное трио экипажа № 88: итальянец Раффаэле Марчьелло, Дани Хункаделья из Испании и француз Жюль Гунон завоевали поул-позицию.

Гонка началась с пугающей аварии на 23-ей минуте заезда. Один из автомобилей после столкновения с другим врезался в отбойник в слепом скоростном повороте «Радийон», ещё двое пилотов шедших позади не успели среагировать на инцидент и на полном ходу влетели в разбитые машины. Четверо гонщиков, почувствовавших в инциденте — Джек Эйткен (Emil Frey Racing), Кевин Эстре (Rutronik Racing), Франк Перера (Emil Frey Racing) и Давиде Ригон (Iron Lynx) — были доставлены в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

После рестарта Марчьелло продолжил лидировать в гонке, но вскоре поломка подвески на Mercedes AMG GT-3 выбила экипаж № 88 из борьбы за высокие позиции. В лидеры же выбилась Ferrari команды Iron Lynx — экипаж № 51 в составе Коме Ледогара, Никласа Нильсена и Алессандро Пьер Гиди взял все бонусные очки за промежуточные результаты и с преимуществом в четыре секунды одержал победу в «абсолюте». Вторым финишировал экипаж Audi Sport Team WRT № 32, а замкнула тройку призёров команда Garage 59 и её Aston Martin Vantage AMR GT3 № 95.

Лучшим экипажем AKKA ASP в итоге стал Mercedes-AMG GT3 № 89 — Тимур Богуславский, Лукас Ауэр и Фелипе Фрага завершили суточный марафон на десятой позиции абсолютного зачёта. Mercedes-AMG GT3 № 87 с экипажем в составе Константина Терещенко, Петру Умбрареску и Тома Друэ финишировал 23-м (и седьмым в категории Silver Cup), а экипаж № 88, стартовавший с поул-позиции, с отставанием в 212 кругов классифицирован 41-м.

Несмотря на это, AKKA ASP продолжает борьбу за чемпионство в командном зачёте Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Первую строчку по-прежнему занимает Team WRT, но AKKA ASP держится на второй позиции — разрыв всего 32 очка. До конца сезона остаётся ещё четыре этапа и следующий из них пройдёт на трассе «Брэндс-Хэтч» 28-29 августа.

«24 часа Спа». Результаты гонки (топ-5): 1. К. Ледогар, Н. Нильсен, А. Пьер Гиди (Iron Lynx / Ferrari 488 GT3 № 51) — 556 кругов, 2. Д. Вантор, К. ван дер Линде, Ш. Виртс (Audi Sport Team WRT / Audi R8 LMS GT3 № 32) +3,978 сек, 3. Н. Тим, Р. Ганн, М. Соренсен (Garage 59 / Aston Martin Vantage AMR GT3 № 95) +1:20,979 4. Н. Мюллер, Р. Фряйнс, Д. Линд (Audi Sport Team WRT / Audi R8 LMS GT3 № 37) +2 круга, 5. М. Мартен, Н. Тэнди, Л. Вантор (KCMG / Porsche 911 GT3-R № 47) +2 круга …10. Т. Богуславский, Л. Ауэр, Ф. Фрага (AKKA ASP / Mercedes-AMG GT3 № 89) +4 круга …23. К. Терещенко, С. Гаше, П. Умбрареску, Т. Друэ (AKKA ASP / Mercedes-AMG GT3 № 87) +11 кругов …41. Р. Марчьелло, Д. Хункаделья, Ж. Гунон (AKKA ASP / Mercedes-AMG GT3 № 88) +212 кругов.

Командный зачёт Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS (топ-5): 1. Team WRT — 134 очка, 2. AKKA ASP — 102, 3. Emil Frey Racing — 88,5, 4. Iron Lynx — 52. 5. Toksport WRT.

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