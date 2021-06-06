Итальянская Ф-4: Бедрин набрал первые очки в сезоне, Смаля лишили поула

Второй этап итальянской Формулы-4 прошёл на автодроме «Мизано» и принёс российским участникам и приятные моменты, и пугающие.

Итальянская трасса «Мизано» никогда не принимала этапы Формулы-1, но зато с 2007 года на ней проходит другое соревнование со статусом чемпионата мира — Гран-при Сан-Марино MotoGP. Не забывает «Мизано», однако, и про автомобильные соревнования. И в этот уик-энд трасса приняла второй этап сезона-2021 итальянской Формулы-4.

В чемпионате принимают участие три гонщика из России, и первый этап на французском «Поль Рикаре» сложился для них по-разному: по его итогам Кирилл Смаль занимал второе место в общем зачёте, Влад Ломко — четвёртое, а Никита Бедрин, несмотря на демонстрацию сильного потенциала, — 18-е. Правда, Ломко выступает в итальянской «четвёрке» не на полном расписании и пропускал второй этап.

В квалификации на «Мизано» Смаль подтвердил собственную скорость, завоевав поул-позишен на первую гонку. Но стартовать с поула Кириллу было не суждено: за столкновение как раз с Бедриным в последней гонке предыдущего этапа Смаль был оштрафован на две позиции. Бедрин показал шестое время.

Лишение поула стало для Смаля лишь первым ударом: на старте первой гонки он заглох, как и находившийся на второй позиции Себастьян Монтойя. Это позволило Леонардо Форнароли уверенно сохранить лидерство, а позади итальянца оказались Оливер Бирман и Хамда Аль-Кубаиси — это трио так и финишировало, и таким образом девушка из ОАЭ после отличной гонки поднялась на подиум. Это первый подиум девушки в истории чемпионата!

Бедрин в гонке вышел на четвёртое место и лидировал среди новичков, но незадолго до финиша пропустил вперёд другого новобранца Йонаса Рида. Так что на счету Никиты пятый результат, а Смаль всё же прорвался на девятую позицию.

Во второй гонке Смаль стартовал четвёртым, Бедрин — десятым. Старт Кириллу снова не удался: россиянин не заглох, но из-за пробуксовки колёс откатился на седьмую позицию. К финишу Смаль вернулся на четвёртую строчку и оказался в шаге от подиума, причём первая четвёрка уместилась всего в полторы секунд! Бирман на сей раз победил, сдержав Монтойю и Форнароли.

Что касается Бедрина, то Никита, как и Смаль, к финишу оказался на той же позиции, на какой и стартовал — то есть десятой. На самом деле финишную черту после напряжённой борьбы с соперниками россиянин пересёк 11-м, но Лоренсо Патрезе получил пятисекундный штраф за провоцирование аварии, что позволило Бедрину вернуться в топ-10.

В третьей гонке уик-энда Смаль стартовал четвёртым, Бедрин — восьмым. Кирилл проиграл на старте одну позицию, но моментально восстановил статус-кво. На этом всё и закончилось: топ-4 финишировала на тех же позициях, что и стартовала, победу вновь одержал Оливер Бирман.

Бедрин на первых метрах сохранил восьмое место, затем боролся на границе топ-10, но всё закончилось опаснейшим столкновением. Никита пытался на торможении опередить венгра Бенце Валинта, однако задел болид соперника: автомобиль Бедрина подскочил на заднем колесе машины Валинта и перелетел его сверху. Авария выглядела пугающе, но оба пилота обошлись без травм. Но про борьбу за очки, естественно, пришлось забыть.

В общем зачёте лидерство захватил Бирман — у него 107 очков. Смаль идёт четвёртым с 66 очками, пропустивший этап Ломко остался шестым, а Бедрин, набравший первые очки в сезоне, занимает 14-ю позицию с 10 баллами.

Третий этап сезона-2021 итальянской Формулы-4 пройдёт 25-27 июня на автодроме «Валлелунга», расположенном неподалёку от Рима.

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