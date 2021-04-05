Mastercard и КХЛ наградили Бесценных Болельщиков и Бесценного Игрока по итогам регулярного чемпионата

Mastercard совместно с КХЛ подвели итоги голосования в «Бесценной Лиге» по завершении регулярного чемпионата и наградили Бесценных Болельщиков и Бесценных Игроков каждого клуба лиги. Вписать свои имена в историю КХЛ смогли 23 самых активных болельщика, которые стали лидерами рейтинга, и 23 хоккеиста, которые набрали наибольшее количество голосов болельщиков.

В сезоне 2020/2021 награждения победителей состоялись в новом формате – видеозвонок с игроком любимого клуба, а провели эти встречи известные телеведущие и журналисты Денис Казанский, Павел Лысенков и Дарья Миронова.

В прошлые годы торжественные мероприятия проходили на арене – поклонники хоккея могли разделить Бесценный Трофей вместе с игроками команд прямо на льду. Изначально Трофей выглядит единым целым, и две его части разделялись в момент вручения. В этом году победители находились по разные стороны экрана, поэтому организаторы приняли решение преобразовать традицию. Вместо того, чтобы разделять награду, хоккеист и болельщик ее объединяли, поднося к камере. Вот лишь несколько историй победителей, которым посчастливилось испытать бесценные эмоции от онлайн-встречи с игроком любимого клуба.

Николай Дутов начал болеть за екатеринбургский «Автомобилист» около пяти лет назад. Признается, что за эти годы команда для него стала уже родной. Сейчас он старается всей семьей посещать домашние матчи. Награду с ним разделил центральный нападающий уральского клуба Павел Дацюк.

Одним из самых для меня запоминающихся событий за эти пять лет с клубом, стала автограф-сессия с игроками перед сезоном 2018/2019. Впервые удалось близко пообщаться и сфотографироваться с игроками мирового хоккея, которые тогда играли в нашей команде. И вот благодаря «Бесценной Лиге» я снова смог встретиться с легендарным хоккеистом. С нетерпением ждем и верим, что главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина – будет когда-нибудь красоваться в фойе ледового дворца «Уралец», – рассказал Николай

За клуб «Сибирь» наиболее активно болел Александр Насибулов. Вместе с ними Бесценный Трофей получил форвард команды Юусо Пуустинен.

Когда я жил в Междуреченске, сам играл в хоккей за «Вымпел», потом – за новокузнецкий «Металлург». Когда я учился в Санкт-Петербурге, поддерживал СКА, там же играл за кораблестроительный институт и Ждановский завод. Сейчас я живу в Кемерово, новокузнецкой команды нет в «элите», поэтому болею за «Сибирь», – объяснил Александр свою симпатию. – «Юусо Пуустинен – один из самых любимых игроков в КХЛ у болельщиков, вне зависимости от клуба, в котором он играет. Разговор с хоккеистом подарил бесценные впечатления»

Вячеслав Шаволин с детства начал поддерживать «Спартак». Занимался в одноименном обществе легкой атлетикой. Он вырос, а привязанность осталась прежней. Вместе с болельщиком Бесценный Трофей «соединил» один из лучших бомбардиров в истории КХЛ Сергей Широков.

Валерий Зотов стал самым активным Бесценным Болельщиком челябинского «Трактора». Трофей вместе с ним получил нападающий и капитан команды Сергей Калинин.

Валерий признается, что впервые на хоккей его привели родители в далеком детстве. Уже тогда ему понравилась энергетика арены, а происходящее на ней вызвало бурю эмоций.

С годами росли результаты «Трактора», рос и я. Все больше старался вникать в происходящее, изучать различные тонкости игры. И вот уже четыре года подряд, практически каждый домашний матч, поддерживаю команду на трибунах и в радости, и в печали, – заверил Валерий.

Бесценным Игроком подмосковного «Витязя» признан нападающий Каспарс Даугавиньш. Он поздравил с победой Бесценного Болельщика Андрея Кривошеева из Подольска.

Преданный болельщик «Витязя» рассказал, что привил любовь к хоккею своим сыновьям, теперь они вместе поддерживают любимую команду.

С 2014 года стали регулярно ходить на матчи любимого клуба. Три года назад узнал про «Бесценную Лигу» и очень заинтересовался ею, с тех пор активно в ней участвую. На третий год получилось выиграть, чему мы с семьей очень рады! – отметил Андрей.

Вместе с мужчинами любимые команды активно поддерживают и женщины. В этом сезоне лидерами рейтинга стали девять болельщиц. Валентина Денисова, преданная поклонница казахстанского «Барыса», признается, что любовь к хоккею – это семейная традиция, и даже ее мама играла в русский хоккей.

В послевоенные годы мама работала проводником в почтово-багажном поезде, колесила по всей стране. Часто нам с братом привозила овощи, фрукты из Средней Азии. Мы тогда ели дыни и арбузы из Казахстана и называли эти места фруктовым раем. И благодаря такому ностальгическому чувству я и решила болеть за команду «Барыс», – пояснила Валентина.

«Барыс» она считает динамичной и скоростной командой. Вместе с Валентиной хоккеистов поддерживают муж, трое сыновей, двое внуков и племянники. Бесценный Трофей с ней разделил капитан команды Даррен Диц.

В этом сезоне каждый болельщик мог получить Бесценные Моменты – уникальные возможности стать ближе к хоккею и любимой команде вне зависимости от места в общем рейтинге. Для этого на сайте традиции «Бесценная Лига» поклонникам хоккея нужно было выбрать приз и написать, почему именно они достойны его получить. Так, фанату «Торпедо» Руслану Гунькину по видеосвязи позвонил нападающий Иван Чеховиев. Звонок оказался полной неожиданностью для юноши и стал подарком на день рождения от его мамы.

Такие же бесценные впечатления получил другой победитель Роман Жунин, которого пригласили в гости на тренировку «Трактора». Болельщики «Витязя» Александр Тарасов и «Спартака» Владимир Пастухов побывали на встрече медиаклуба «Бесценной Лиги» и посмотрели игру из ложи Mastercard.

С начала плей-офф на сайте традиции «Бесценная Лига» продолжается борьба за звание Бесценного Болельщика сезона 2020/2021. После решающего матча самый активный болельщик и хоккеист, набравший наибольшее количество голосов, разделят Бесценный Трофей на мероприятии в честь закрытия тринадцатого сезона КХЛ в мае.

Список победителей «Бесценной Лиги» по итогам регулярного чемпионата КХЛ:

«Авангард»: Сергей Толчинский и Ольга Лаврушина

«Автомобилист»: Павел Дацюк и Николай Дутов

«Ак Барс»: Стефан Да Коста и Ирина Романова

«Амур»: Александр Полунин и Евгений Алфимов

«Барыс»: Даррен Диц и Валентина Денисова

«Витязь»: Каспарс Даугавиньш и Андрей Кривошеев

«Динамо» Москва: Вадим Шипачев и Никита Данилин

«Динамо» Минск: Брэндон Козун и Светлана Воробьева

«Динамо» Рига: Микс Индрашис и Дарья Пименова

«Йокерит»: Ессе Йоэнсуу и Михаил Денисов

«Куньлунь»: Дмитрий Шикин и Анастасия Денисова

«Локомотив»: Владимир Ткачев и Алексей Яхневич

«Металлург» Магнитогорск: Сергей Плотников и Игорь Федоренко

«Нефтехимик»: Марат Хайруллин и Ольга Романова

«Салават Юлаев»: Тему Хартикайнен и Александр Терехов

«Северсталь»: Владислав Подъяпольский и Сергей Ефимов

«Сибирь»: Юусо Пуустинен и Александр Насибулов

СКА: Владимир Ткачев и Марина Еременко

ХК «Сочи»: Сергей Шмелев и Виктория Губанова

«Спартак»: Сергей Широков и Вячеслав Шаволин

«Торпедо»: Дамир Жафяров и Максим Оленев

«Трактор»: Сергей Калинин и Валерий Зотов

ЦСКА: Антон Слепышев и Сергей Федоровских

C 2015 года Mastercard является официальным партнером мероприятий Континентальной Хоккейной Лиги: Регулярного Чемпионата и серии Плей-офф КХЛ, Матча Звезд КХЛ и мероприятий Молодежной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой и картой Чемпионата КХЛ.

«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории «Бесценной Лиги». Они получат уникальный общий трофей – Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику, который вручается победителям одновременно в ходе специально учрежденной церемонии награждения.

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