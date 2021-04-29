Mastercard и КХЛ наградили Бесценных Игроков и Бесценных Болельщиков плей-офф в сезоне 2020/2021

Mastercard и КХЛ наградили Бесценных Игроков и Бесценных Болельщиков по результатам плей-офф в хоккейном сезоне 2020/2021. Ими стали нападающий клуба «Авангард» Илья Ковальчук и болельщица омских «ястребов» Елена Герасимова, нападающий ЦСКА Максим Шалунов и преданный поклонник «армейцев» Дмитрий Данилин. На финальном матче сезона они получили главную награду традиции «Бесценная лига» — Бесценный Трофей, состоящий из двух частей, символизирующих единение игрока и болельщика.

Многие поклонники хоккея мечтают выйти на лёд вместе с игроком любимого клуба, чтобы разделить Бесценный Трофей, и Mastercard совместно с КХЛ с удовольствием продолжают дарить болельщикам эту возможность оказаться ближе к игрокам любимых клубов. Особенно приятно, что итоговое награждение этого сезона мы провели, как и раньше, оффлайн. Такое событие навсегда останется в памяти победителей, это их собственная бесценная история, а их имена навсегда будут вписаны в историю Лиги», — прокомментировал Тимофей Решетилов, менеджер по маркетингу и спонсорским активациям Mastercard

На протяжении всего сезона болельщики отдавали свои голоса за тех хоккеистов, чья игра подарила наибольшее количество незабываемых эмоций. Голосование проходило на сайте традиции «Бесценная Лига». За звание Бесценного Игрока плей-офф в «Авангарде» наряду с Ильей Ковальчуком боролись нападающий Сергей Толчинский и вратарь Шимон Грубец, а в ЦСКА соперниками Максима Шалунова были вратарь Ларс Юханссон и нападающий Константин Окулов.

Вместе с Ильей Ковальчуком и Еленой Герасимовой, Максимом Шалуновым и Дмитрием Данилиным свои имена в историю хоккея вписали Бесценные Болельщики и Бесценные Игроки всех 23 клубов, выступавших в КХЛ в сезоне 2020/2021. Хоккеисты и их преданные болельщики стали лидерами рейтинга «Бесценной Лиги» по итогам регулярного чемпионата. В связи с пандемией награждения победителей традиции проводились в безопасном формате видеозвонков, в которых участвовали победители.

В этом хоккейном году состоялся целый ряд событий с участием Mastercard. При её поддержке состоялась первая в истории КХЛ премия «Талисмания» на звание лучшего талисмана Лиги и был награждён клубный Талисман, выбранный болельщиками. Одним из самых ярких событий хоккейного сезона стал Бесценный матч на Красной площади в Москве в день российского хоккея. Mastercard выступила партнёром завершающей игры регулярного чемпионата и организовала специальное световое шоу перед началом финального матча под музыку фирменной мелодии Mastercard – композицию Sonic.

В этом хоккейном году Mastercard продолжила и добрую традицию встреч медиаклуба «Бесценной Лиги» для совместного просмотра матчей. Приглашения на мероприятия получали журналисты спортивных и lifestyle-СМИ, блогеры, спортсмены и Бесценные Болельщики.

Гостями ложи Mastercard были: телеведущие Дмитрий Хрусталев и Александр Анатольевич, актеры Денис Никифоров, Макар Запорожский, Иван Жвакин и Влад Канопка, актрисы Олеся Судзиловская, Елена Борщева и Татьяна Морозова и многие другие

Сейчас традиция «Бесценная Лига» объединяет более 17 тысяч зарегистрированных болельщиков хоккея из всех стран-участниц КХЛ. Тринадцатый сезон Континентальной хоккейной лиги завершен, и награждение Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика сезона 2020/2021 состоится на Церемонии закрытия сезона КХЛ.

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