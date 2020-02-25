Mastercard и КХЛ наградили победителей «Бесценной Лиги» по итогам регулярного чемпионата

В Москве на «ЦСКА Арене» во время матча «Спартака» с «Ак Барсом» в одной из лож прошла сессия медиа-клуба традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ. Спортивные и лайфстайл-журналисты посмотрели игру и в перерывах встретились со знаменитым тренером Зинэтулой Билялетдиновым и нападающим «Спартака» Робином Ганзлом, а также с неравнодушными к хоккею актерами Денисом Никифоровым, Еленой Борщевой и Натальей Медведевой.

По традиции медиа-клуб посетил и один из Бесценных Болельщиков. На встречу в ложу пришел преданный фанат «Спартака» Алексей Шаталин, который второй раз стал победителем рейтинга «Бесценной Лиги» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра была очень напряженной. «Ак Барс» и «Спартак» встречались за пять дней до этого матча на льду в Казани, где хозяева выиграли с большим отрывом (4:1). Главный тренер спартаковцев Олег Знарок на пресс-конференции признал, что поражение получилось очень обидным, и они хотели бы взять реванш.

Первый период игры остался за «Ак Барсом», благодаря единственной заброшенной шайбе. В перерыве журналисты спросили о ходе матча олимпийского чемпиона, легендарного спортсмена Зинэтулу Хайдяровича Билялетдинова, который тренировал «Ак Барс» в 2004-2011 гг. и 2014-2019 гг., тогда под его руководством казанцы трижды стали обладателями Кубка Гагарина. Билялетдинов сказал, что первый период ему понравился. В своём выступлении он поблагодарил Mastercard и КХЛ за «Бесценную Лигу»:

Игрокам очень приятно, когда болельщики голосуют за них. Поддержка фанатов важна в карьере и жизни каждого спортсмена»

Во втором периоде болельщики увидели пять голов, и счет уже стал равным – 3:3. В перерыве с журналистами пообщался нападающий «Спартака» Робин Ганзл. Журналисты, имея в виду фильме «Бэтмен и Робин», спросили, кто же Бэтмен в их команде. Чех предположил, что это – Олег Знарок. И по аналогии с «Гуда-шоу», которое устраивает голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек, выполняя различные трюки на льду, после победных матчей, Ганзл пообещал выступить с «Робин-шоу», если клуб завоюет Кубок Гагарина. На радость всем своим фанатам «Спартак» все-таки взял реванш у «Ак Барса», завершив игру со счётом 6:3.

В конце матча состоялась бесценная встреча на льду: вратарь спартаковцев Юлиус Гудачек и болельщик Алексей Шаталин, оба — в командных красно-белых джерси с 33-м игровым номером голкипера, — вышли на лед, чтобы разделить Бесценный Трофей, символизирующий единение болельщиков и хоккеистов

В сезоне-2019/20 победителями «Бесценной Лиги» станут 27 пар игроков и болельщиков. И самый активный болельщик и хоккеист, набравший наибольшее количество голосов, разделят Бесценный Трофей на Церемонии закрытия двенадцатого сезона КХЛ.

Источник: Mastercard

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