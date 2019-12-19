Mastercard и КХЛ: Новый Год с «Бесценной Лигой»

На домашней арене «Спартака» состоялась заключительная в этом году встреча медиа-клуба традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ.

Во время матча «Спартак»-«Витязь», который прошел в Москве 17 декабря, в медиа-клубе традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ спортивные журналисты и блогеры встретились с легендой хоккея Борисом Майоровым и нападающим «Спартака»Ильей Талалуевым. Гости следили за игрой и в перерывах общались с приглашенными спортсменами. Ведущим вечера стал комментатор «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Владимир Гучек.

Уже к четвертой минуте матчасчет был 2:0 в пользу «Спартака». Более того, красно-белые отличились на 11-й секунде: Михаил Юньков забросил самую быструю шайбу сезона. О ходе матча в перерыве спросили двукратного олимпийского чемпиона, легенду «Спартака», Бориса Александровича Майорова:

«Спартак» при Знарке чем-то похож на предыдущие клубы этого тренера, я вижу его почерк: равнодушных в составе нет. Все борются, бьются. Другой вопрос, кто как играет – но это уже зависит напрямую не от тренера, а от мастерства игрока»

Во втором перерыве с журналистами пообщался 21-летний нападающий Илья Талалуев – восходящая звезда «Спартака», который в 15 матчах этого сезона уже забил три гола. Он отметил:

«Спартак» играет на домашней арене, и это всегда особенные эмоции, – сказал Талалуев. – Наша цель – забраться как можно выше в Западной конференции. А дальше посмотрим, что будет в кубковых матчах. То, что у команды идет прогресс – так ведь Олег Валерьевич Знарок не просто так пришел. Даже атмосфера в раздевалке изменилась, там положительная энергетика»

В этот раз в медиа-клуб пригласили и одного из Бесценных Болельщиков ХК «Спартак». Алексей Шаталин, который в феврале 2019 года получил бесценный приз Mastercard и КХЛ, пришел посмотреть игру любимой команды в Москве. В своем выступлении он поблагодарил Mastercardи КХЛ за идею «Бесценной Лиги» и уникальную возможность для поклонников хоккея оказаться рядом с игроками любимых клубов: «За «Спартак» я болею уже много лет. И сегодня у меня настоящий праздник: находиться рядом с Борисом Александровичем Майоровым и иметь возможность поговорить с ним – это бесценно».

Сюрпризом для гостей медиа-клуба стала новость о планирующемся «Бесценном Матче» Mastercard и КХЛ. В январе 2020 года в Москве впервые состоится игра женской команды против мужской. Известно, что в состав команды мужчин войдут игроки-звезды кино, журналисты, спортсмены, комментаторы, а противостоять им будут хоккеистки ЖХЛ. О том, когда и где пройдет матч будет сообщаться дополнительно.

Чтобы присоединиться к традиции «Бесценная Лига» и получить возможность стать ее лидером, нужно зарегистрироваться на сайте mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ, доступном в Google Play и App Store.

Стать участниками Бесценной Лиги могут совершеннолетние граждане стран-участниц чемпионата КХЛ: России, Белоруссии, Казахстана, Китая.

С 2015 Mastercard является официальным партнером мероприятий Континентальной Хоккейной Лиги: Регулярного Чемпионата и серии Плей-офф КХЛ, Матча Звезд КХЛ и мероприятий Молодежной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой и картой Чемпионата КХЛ.

«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории «Бесценной Лиги». Они получат уникальный общий трофей – Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику, который вручается победителям одновременно в ходе специально учрежденной церемонии награждения. Официальные награды для болельщиков предусмотрены в рамках КХЛ впервые, чтобы отметить их значительный вклад в успех любимых клубов.

Источник: mastercard.khl.ru

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