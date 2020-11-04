Mastercard и КХЛ: первая встреча «Бесценной Лиги» на арене в сезоне 2020/2021

На первой очной встрече медиаклуба традиции «,Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ в сезоне 2020/2021 гости обсудили, как в период ограничений сохранить бесценную эмоциональную связь между игроками и болельщиками. Спортивные журналисты в ложе Mastercard на «ЦСКА Арене» посмотрели матч «Спартака» с «Авангардом» и в перерывах вместе с представителями игравших клубов поговорили о том, как команды в это время поддерживают общение с поклонниками хоккея. Мероприятие прошло с соблюдением всех требуемых мер безопасности — социальной дистанции и применением средств индивидуальной защиты.

Открывая медиа-клуб, Тимофей Решетилов, менеджер Mastercard по маркетингу и спонсорским активациям, сообщил, что в текущем сезоне продолжается традиция встреч медиаклуба и поделился тем, как «Бесценная Лига» позволяет болельщикам стать ещё ближе к своим кумирам. «Оставаясь, по сути, увлекательным соревнованием для любителей хоккея, «Бесценная Лига» укрепляет неразрывную связь с хоккейными звёздами. С начала сезона на сайте mastercard.khl.ru запущен новый мультимедиа-раздел, где публикуются интервью с известными спортсменами, экспертные статьи и материалы о хоккее. Теперь болельщики могут задать интересующие их вопросы тренерам, игрокам, комментаторам», — сказал он.

Сам матч получился захватывающим. В начале второго периода счёт открыл 19-летний форвард «Авангарда» Егор Чинахов. Но «Спартак» не опустил руки и сумел одержать победу – 2:1. Сначала нападающий Артем Фёдоров сравнял счёт. А когда игра перешла в овертайм, свою первую шайбу в сезоне забросил защитник московской команды Яков Рылов.

На спортивной арене собралось 3,5 тысячи поклонников хоккея ̶ максимально допустимое количество зрителей в текущее время. Руководитель билетного направления «Спартака» Антон Лаптев рассказал, как его клуб активно работает с болельщиками в период ограничений.

Нам было важно удержать аудиторию, которая регулярно ходит на матчи, и мы первые запустили абонементную программу и дали возможность преданным болельщикам приоритетное право приобрести абонементы с самыми комфортными условиями. В свою очередь, билетная система позволила приходить на матчи группами – вместе с друзьями и семьями – и при этом сохранить социальную дистанцию с другими зрителями на трибуне», — поделился успехами Антон Лаптев.

Руководитель SMM-направления «Авангарда» Илья Ельчанинов рассказал гостям встречи, как его клуб стал одним из лидеров лиги по работе с болельщиками в социальных сетях: «Пока к нам на арену в Балашихе не могут прийти зрители, мы усиливаем работу онлайн. Мы показали третий сезон шоу «Лига хоккейных шуток», выпустили несколько игровых шоу с хоккеистами, а болельщики, реагируя на матчи «Авангарда» и наш контент, в своих постах активно используют уникальные маски и gif-анимацию».

Гостями специальной ложи Mastercard стали увлечённые хоккеем российские артисты. Журналисты поговорили с актёром Юрием Батуриным о ярких страницах в истории отечественного спорта: «Хотелось бы снять художественный фильм о нашем знаменитом хоккейном вратаре Владиславе Третьяке. У него в карьере было много колоритных моментов – например, Суперсерия 1972 года, когда весь мир наблюдал за противостоянием советской и канадской школ».

Приглашение на встречу в медиаклубе получил и давний болельщик «Авангарда» Сергей Сенишин. Он стал победителем конкурса «Бесценный бросок», организованного Mastercard и КХЛ в социальных сетях. Для участия в нём поклонникам хоккея нужно было нанести удар по импровизированным воротам любой домашней «клюшкой». Среди вариантов, которые опубликовали в своих аккаунтах болельщики, были самые неожиданные – зонт, половник, вешалка, отвёртка. Сергей подошёл к задаче очень креативно, «забив» гол в ворота… младшим братом, который со своей стороны явно с удовольствием помог брату одержать победу. В финале встречи медиаклуба представители «Авангарда» в торжественной обстановке вручили победителю джерси с автографами игроков.

На сайте традиции «Бесценная Лига» набирает обороты онлайн-битва за звание Бесценного Болельщика. В сезоне 2020/2021 победителями «Бесценной Лиги» станут игроки всех 23 клубов и их болельщики. И самый активный болельщик и хоккеист, набравший наибольшее количество голосов, разделят Бесценный Трофей на Церемонии закрытия тринадцатого сезона КХЛ.

С 2015 Mastercard является официальным партнером мероприятий Континентальной Хоккейной Лиги: Регулярного Чемпионата и серии Плей-офф КХЛ, Матча Звезд КХЛ и мероприятий Молодежной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой и картой Чемпионата КХЛ.

«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории «Бесценной Лиги». Официальные награды для болельщиков предусмотрены в рамках КХЛ впервые, чтобы отметить их значительный вклад в успех любимых клубов.

Источник: «Бесценная Лига»

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