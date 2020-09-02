Mastercard и КХЛ запускают обновленную онлайн-платформу «Бесценной Лиги»

Mastercard и Континентальная хоккейная лига в сезоне 2020/2021 обновляют онлайн-платформу совместной традиции «Бесценная Лига», объединяющей болельщиков и игроков. Для болельщиков будут публиковаться экспертные материалы о хоккее и появятся бесценные онлайн-сюрпризы.

На сайте mastercard.khl.ru появится мультимедиа-раздел, ядром которого станет эксклюзивный аналитический и информационно-развлекательный контент: интервью с известными спортсменами, экспертные статьи и материалы о хоккее. «Участники традиции «Бесценная Лига» активно участвуют в голосовании и обсуждениях в социальных сетях, более 26 тысяч пользователей зарегистрировались на платформе в сезоне 2019/2020. Для многих любителей спорта она стала центром устойчивого притяжения, и мы ежегодно придумываем новые возможности для болельщиков», — отметил менеджер по маркетингу и спонсорским активациям Mastercard Тимофей Решетилов.

В новом сезоне на платформе также впервые болельщикам представится шанс побороться за онлайн-призы. Набрав на платформе необходимое количество баллов в тестах, викторинах и играх, участники «Бесценной Лиги» получат digital-подарки в виде эксклюзивных стикерпаков, сертификаты от партнеров Mastercard или бесценный звонок с поздравлением от хоккеиста в день рождения.

Мы очень рады, что в день старта чемпионата КХЛ, можем объявить о запуске обновлённой платформы «Бесценной Лиги» — нашей совместной традиции с Mastercard. Можно говорить о том, что за четыре года существования этот проект стал неотъемлемой частью чемпионата КХЛ, его популярность среди болельщиков продолжает расти. Этим ростом обусловлены изменения, которые появятся в «Бесценной Лиге» в новом сезоне. Оставаясь, по сути, увлекательным соревнованием для любителей хоккея и уникальным шансом стать ближе к своим кумирам, традиция в новом сезоне станет ещё более удобной и информативной, содержащей ещё больше бесценных моментов», — сказал вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

В предстоящем хоккейном сезоне для участников «Бесценной Лиги» сохранится возможность участвовать и в традиционном розыгрыше призов: «дать пять» игрокам любимой команды перед матчем, вбросить шайбу на льду, оказаться в комментаторской кабинке, побывать в закулисье арены, посетить медиаклуб «Бесценной Лиги».

Безусловно, главной наградой для поклонников хоккея останется получение звания «Бесценного Болельщика» и шанс выйти на лёд вместе с игроком любимого клуба для разделения уникального Бесценного Трофея — символа единства болельщиков и спортсменов. Трофеи будут вручены по итогам регулярного чемпионата КХЛ лучшим игрокам всех 23 клубов и их болельщикам. После розыгрыша Кубка Гагарина, главного командного трофея КХЛ, будут объявлены имена Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика в сезоне 2020/2021, их награждение пройдёт на Церемонии закрытия сезона КХЛ в мае 2021-го года.

Мы хотим, чтобы все оставались на связи друг с другом. Обновленная платформа традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ – это не просто путеводитель для болельщиков в мир хоккея, но и возможность для держателей карт быть в контакте с игроками любимых клубов в виртуальном пространстве», – подчеркнул Тимофей Решетилов.

Вместе с Mastercard болельщики смогут поддержать любимую команду и в сети Instagram — необходимо опубликовать посты с хештегом #БесценныеПожелания и самые оригинальные и яркие из них будут выведены на медиакуб перед началом матча.

«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории «Бесценной Лиги». Официальные награды для болельщиков предусмотрены в рамках КХЛ впервые, чтобы отметить их значительный вклад в успех любимых клубов.

Mastercard является с 2015 года официальным партнером мероприятий Континентальной Хоккейной Лиги: Регулярного Чемпионата и серии Плей-офф КХЛ, Матча Звезд КХЛ и мероприятий Молодежной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой и картой Чемпионата КХЛ.

Источник: Mastercard

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