Mastercard продолжит сотрудничество  с Лигой чемпионов УЕФА

Mastercard продлевает партнёрство с Лигой чемпионов УЕФА на период 2021-2024 гг., продолжая начавшееся в 1994 году сотрудничество. Соглашение также распространяется на спонсорские права при проведении Суперкубка УЕФА в 2021, 2022 и 2023 годах.

На протяжении более 25 лет Mastercard имеет честь оказывать поддержку главному клубному футбольному турниру Европы и дает возможность держателям карт стать ближе к своим увлечениям, даря бесценный опыт болельщикам по всему миру. Юные поклонники футбола при поддержке Mastercard снова смогут стать «талисманами» игроков, выйдя на поле со своими кумирами, известными футболистами, перед началом матчей Лиги чемпионов УЕФА.

В 2020 году во время полуфинальных и финальных матчей Лиги чемпионов, а также матчей Суперкубка УЕФА, акция была переведена в онлайн-формат: выходящие на матч игроки могли пообщаться со своими юными «талисманами» в реальном времени с помощью экрана, установленного при входе на стадион. С данной инициативой Mastercard выступила в сотрудничестве с Детским фондом УЕФА, который и проводил отбор юных болельщиков.

Долгосрочное сотрудничество играет существенную роль в развитии успешного партнёрства, и мы очень рады продолжить наши взаимоотношения с Mastercard, особенно в это нестабильное для болельщиков и самого спорта время, — говорит директор по маркетингу компании UEFA Events SA Ги-Лоран Эпштейн. — Партнёрские отношения с мировым брендом Mastercard дают УЕФА множество преимуществ и большие возможности. Мы бы очень хотели и далее развивать наши прекрасные взаимоотношения. Учитывая возрастающую роль цифровой среды в выстраивании более глубоких связей с мировой аудиторией, мы настроены на дальнейшее сотрудничество с Mastercard как с ведущей технологической компанией в своей отрасли»

«Долгосрочная спонсорская поддержка Лиги чемпионов УЕФА — большая честь для нас, и мы рады продолжить наше сотрудничество, — добавляет президент Mastercard Europe Марк Барнетт. Участие в главных спортивных событиях – это отличная возможность для болельщиков по всему миру стать ближе к своим увлечениям. Отмечая 27-й год в статусе официального спонсора, мы бы очень хотели стать свидетелями новых бесценных моментов Лиги чемпионов».

Mastercard – глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии. Миссия компании – обеспечивая безопасные, простые, технологичные и доступные транзакции, развивать и усиливать цифровую экономику, дающую преимущества всем и повсюду.

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