Masterсard и КХЛ открывают голосование для болельщиков за Бесценного Талисмана на главном хоккейном шоу февраля «Талисмания КХЛ»

Mastercard и КХЛ открывают специальную номинацию в премии «Талисмания КХЛ» и дарят болельщикам возможность проголосовать за лучшего талисмана хоккейных команд.

Голосование пройдёт 12 и 13 февраля в официальной группе КХЛ в «ВКонтакте» и по его итогам талисману команд, набравшему наибольшее количество голосов, будет вручен приз зрительских симпатий и присвоено звание Бесценного Талисмана. Церемония награждения состоится на финальном шоу 21 февраля, где победителю вручат трофей и специальный приз Mastercard.

«Mastercard уже шестой год выступает официальным партнером мероприятий КХЛ. Вместе мы учредили традицию «Бесценная Лига» , призванную объединить игроков и поклонников хоккея и подарить болельщикам бесценные эмоции. Премия «Талисмания КХЛ» и выбор Бесценного Талисмана – это признание вклада талисманов в создание хоккейного праздника: они поддерживают и настрой на трибунах, и свои команды», – прокомментировал Тимофей Решетилов, менеджер по маркетингу и спонсорским активациям Mastercard.

Премия «Талисмания КХЛ» на звание лучшего талисмана Лиги вручается в хоккейной истории впервые. Состязание за звание лучшего Талисмана КХЛ проходит в дистанционном формате с 1 февраля и завершится YouTube-шоу 21 февраля. На первом этапе талисманы хоккейных команд сражаются в танцевальной видеобитве, на втором – показывают мастерство на хоккейной площадке и присылают видеоролик с эффектным исполнением буллитов. В жюри премии вошли хореограф Егор Дружинин, хоккейный эксперт и комментатор Денис Казанский и певец и шоумен Тимур Родригез.

Представленные талисманами ролики размещены в официальной группе КХЛ в «ВКонтакте» , на сайте премии и на YouTube-канале КХЛ .

«Зимой Континентальная хоккейная лига традиционно проводит мероприятия для болельщиков. В этом сезоне мы решили организовать для преданных поклонников хоккея новое событие в дистанционном формате, которое дополнит увлекательную борьбу команд на финише регулярного чемпионата. Мы благодарны компании Mastercard за участие в нашем новом проекте – «Талисмания КХЛ». «Бесценная лига» стала нашей общей визитной карточкой и приятно, что в этом сезоне болельщики смогут отдать свой голос не только за хоккеистов, но и за таких же участников матчей – талисманов», – рассказал Сергей Доброхвалов, вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям.

В финале конкурса, 21 февраля, талисманы встретятся вместе на одной площадке, где посоревнуются в конкурсах. Болельщики смогут посмотреть онлайн-трансляцию последнего состязания на сайте премии и в прямом эфире узнать выбор жюри, которое подведет итоги каждого из дистанционных этапов «Талисмании КХЛ» и всей премии. Лучший талисман КХЛ в сезоне 2020/2021 получит впервые такой титул и специальный шеврон на джерси.

С 2015 Mastercard является официальным партнером мероприятий Континентальной Хоккейной Лиги: Регулярного Чемпионата и серии Плей-офф КХЛ, Матча Звезд КХЛ и мероприятий Молодежной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой и картой Чемпионата КХЛ.

В 2016 году партнёры создали новую традицию — «Бесценная Лига». В течение всего сезона КХЛ поклонники хоккея голосуют за лучших игроков матчей своих любимых команд. В сезоне 2020/2021 победителями «Бесценной Лиги» станут 26 пар: 23 игрока и болельщика Регулярного Чемпионата, 2 пары финалистов плей-офф и пара из самого активного болельщика сезона и хоккеиста, набравшего наибольшее количество голосов. Эти награды отмечают значительный вклад болельщиков в успех любимых клубов.

Источник: Mastercard

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