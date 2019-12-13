Мобильное приложение БК «Лига Ставок» удостоено «Премии Рунета»-2019

В богатой коллекции трофеев БК «Лига Ставок» пополнение. На торжественной церемонии в исторических интерьерах Дома Пашкова компании вручили «Премию Рунета» в номинации «Мобильное приложение». Для получения почетной награды на сцену была приглашена команда БК «Лига Ставок», работавшая над созданием обновленного приложения.

Технологичность и удобство этого продукта высоко оценили не только пользователи, но и эксперты Рунета.

«За мобильными приложениями будущее, и мы, инвестируя в будущее, рады, что тот продукт, в который мы вкладываем усилия, получил такую престижную награду, — отметил заместитель генерального директора по маркетингу БК «Лига Ставок» Игорь Столяров. — Мы считаем, что мобильное приложение — это кульминация клиентского интерфейса, здесь должно быть все самое востребованное, позволяющее общаться с клиентом напрямую. Так что мы постарались сделать, чтобы было прежде всего удобно клиенту, и вместить в наше приложение и все то, что понравилось пользователям в первой версии, и всё придуманное в альфа- и бета-версиях. Пожалуй, что это и было самым сложным. Но итоговый продукт оправдывает затраченные усилия».

Премия Рунета является общенациональной и, пожалуй, самой престижной наградой в области высоких технологий и интернета. А ставки в мобильном приложении занимают доминирующие позиции у клиентов БК «Лига Ставок» и составляют уже большую часть всего онлайн-трафика компании. Эксперты рынка подтверждают, что российские разработки превосходят зарубежные аналоги, особенно в качестве и в функционале мобильных приложений. А сейчас профессиональное сообщество Рунета признало, что продукт БК «Лига Ставок» — лучший в этом направлении.

В 2016 году букмекерская компания «Лига Ставок» была заявлена в шорт-листе премии в номинации «Развлечения, здоровье и отдых». На торжественной церемонии вручения наградпроект был признан лучшим онлайн-сервисом в сфере спортивных развлечений и получил статуэтку лауреата «Премии Рунета 2016». БК «Лига Ставок» стала первой букмекерской компанией в России, получившей эту награду.

Источник: Лига Ставок

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