На грани топ-10: Константин Терещенко дебютировал в новой серии. В Монце стартовал юбилейный сезон GT World Challenge Europe Endurance Cup

Российский гонщик французской команды Team AKKA-ASP Константин Терещенко дебютировал за рулем спорткара Mercedes-AMG GT3 в новой для себя серии GT World Challenge Europe Endurance Cup. Константин со своими коллегами по экипажу Тома Друэ и Симоном Гаше завершил гонку в Монце 11-м.

Апрель — то самое время, когда автоспорт продолжает просыпаться, открывая сезоны в различных сериях. И в эти выходные состоялся первый этап серии гонок на выносливость серии GT World Challenge Europe Endurance Cup. Нынешний сезон для серии юбилейный — уже десятый в истории. И начала она год в максимально подходящем для такого приятного повода месте — знаменитой трассе «Аутодромо Национале» в Монце, которую ещё неофициально называют «Храмом скорости».

На старт трехчасовой гонки в Монце планировали выйти 44 экипажа на автомобилях категории GT3, причём речь идёт о технике сразу девяти различных марок. В их числе и спорткар Mercedes-AMG GT3 французской команды Team AKKA-ASP. Именно в ее составе в новой для себя серии дебютировал российский гонщик Константин Терещенко, известный по выступлениям в Мировой серии «Рено», Европейской серии Ле-Ман и легендарном суточном марафоне «24 часа Ле-Мана».

Перед стартом гоночного уик-энда Терещенко прекрасно осознавал, что ему понадобится время, чтобы адаптироваться к новой технике — и это на фоне серьезнейшей конкуренции в чемпионате.

«Нам за рулем Mercedes-AMG предстоит сражаться не только с соперниками на таких же автомобилях, но и с представителями таких легендарных марок, как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamboghini, McLaren и Porsche. Я с нетерпением жду этой борьбы, в которой, уверен, мы будем сильны. Наша команда Team AKKA-ASP имеет не просто огромный опыт в гонках GT3, но и выигранные гонки и титулы в зачётах Pro и Pro-Am, а модель Mercedes-AMG GT3 прекрасно зарекомендовала себя в чемпионатах по всему миру, одерживая победы и принося своим пилотам чемпионские звания», — говорил Терещенко.

В квалификации экипаж Константина показал 11-й результат и стал вторым в категории Silver Cup, уступив лишь представителям команды Emil Frey Racing на Lamborghini Huracan GT3 Evo. Среднее время конкурентов оказалось всего на десятую с небольшим быстрее, чем у российско-французского экипажа.

Воскресная гонка показала, что итоги квалификации не являлись определяющими: трёхчасовой заезд стартовал на мокрой от дождя трассе, что привело к стремительным перестановкам в пелотоне, неизбежным инцидентам, периодам желтых флагов, а также постоянным рассуждениям: какую резину использовать?

В какой-то момент казалось, что Терещенко с коллегами смогут побороться даже за подиум в абсолютном зачёте, но в итоге Константин с партнёрами завершили гонку на той же позиции, на какой стартовали — то есть 11-ми, при этом до финиша в топ-10 не хватило всего одной секунды. В категории Silver Cup экипаж №87 занял пятую позицию, набрав ценные очки на старте чемпионата. Всего гонку сумели завершить 32 экипажа.

Победу в гонке одержал экипаж Dinamic Motorsport Porsche в составе Маттео Кайроли, Кристиана Энгельхарта и Клауса Бахлера, выступавших на Porsche 911 GT3-R. Отметим, что четвертым вместе со своими коллегами по экипажу финишировал дебютант серии Каллум Айлотт — вице-чемпион Формулы-2 сезона-2020, который сейчас является тест-пилотом команды Ф-1 «Феррари».

GT World Challenge Europe Endurance Cup. Монца. Гонка. 1. Маттео Кайроли, Кристиан Энгельхарт, Клаус Бахлер (Dinamic Motorsport) — 79 кругов. 2. Раффаэле Марчьелло, Даниэль Хункаделья, Жюль Гунон (AKKA ASP) +2,886. 3. Алекс Фонтана, Рольф, Инайхен, Рикардо Феллер (Emil Frey Racing) +3,141…11. Симон Гаше, Константин Терещенко, Тома Друэ (AKKA ASP) +34,062.

Следующий этап GT World Challenge Europe Endurance Cup пройдёт 28-30 мая: это будут «1000 км Поль-Рикара» во Франции. А 1-2 мая стартует серия Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup, в которой Константин Терещенко также будет принимать участие. Первый этап спринтерского чемпионата пройдёт на британской трассе «Брэндс-Хэтч».

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею