Первая встреча медиаклуба «Бесценной Лиги» в сезоне-2021/22

Mastercard и КХЛ провели встречу медиаклуба традиции «Бесценная Лига» во время матча между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом» (1 октября 2021). Партнеры представили гостям новые активности и сюрпризы для болельщиков клубов КХЛ и участников «Бесценной Лиги» в сезоне-2021/22.

В этом хоккейном году у болельщиков появилась возможность удобно и просто приобрести билеты на матчи на платформе Яндекс.Афиша онлайн. На протяжении всего сезона-2021/22 для держателей карт Mastercard действует скидка 20%. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно войти через Яндекс.ID на сервис Яндекс.Афиша, выбрать билеты на матч КХЛ и оплатить покупку картой Mastercard. А любители просмотра матчей в домашней обстановке скоро смогут воспользоваться скидкой 25% на покупку разовых трансляций и ежемесячных подписок на сайте КХЛ при оплате картой Mastercard.

Ещё больше свежих интересных материалов появится в мультимедиа-разделе на сайте mastercard.khl.ru. Для участников «Бесценной Лиги», уникальной традиции, призванной отметить неразрывную связь между игроками и болельщиками, публикуются эксклюзивные аналитические и информационно-развлекательные статьи, специальные репортажи и интервью с известными спортсменами, мнения экспертов о событиях хоккея. А этом сезоне ещё и открывается специальная рубрика с ежемесячным обзором главных событий КХЛ от легендарного хоккеиста Бориса Майорова.

Пользователям платформы mastercard.khl.ru вновь представится шанс побороться за уникальные онлайн-призы. Набрав необходимое количество баллов в оригинальных тестах, викторинах и играх, они смогут получить сертификаты от партнеров Mastercard или звонок-сюрприз с поздравлением от хоккеиста в день рождения. Продолжится и борьба за традиционные призы: среди них возможность «дать пять» игрокам любимой команды перед матчем, встретиться с известными хоккейными комментаторами, побывать в закулисье арены, посмотреть хоккей из VIP-ложи Mastercard.

Главная награда по-прежнему ждёт победителей «Бесценной Лиги». Они получат звание Бесценного Болельщика и возможность разделить Бесценный Трофей – символ единства болельщиков и хоккеистов – с игроком любимого клуба. Вручение состоится по итогам регулярного чемпионата КХЛ и решающих игр плей-офф. После розыгрыша Кубка Гагарина, командного трофея КХЛ, будут объявлены имена Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика в сезоне 2021/2022, их награждение пройдёт на Церемонии закрытия сезона КХЛ в мае 2022-го года.

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