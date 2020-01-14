Первый в истории российского хоккея «Бесценный матч» между женской профессиональной командой и мужской сборной звезд шоу-бизнеса провели Mastercard и КХЛ

Одним из событий Недели звезд хоккея стал «Бесценный матч» между женской сборной Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и командой мужчин: звезд шоу-бизнеса, спортивных журналистов и спортсменов. Соревнование состоялось в самом сердце столицы – на Красной площади. Поддержать игроков на ГУМ-каток пришли их друзья и близкие, а также известные артисты, журналисты и блогеры. «Бесценный Матч» 13 января 2020 года — первый в истории российской Недели звезд хоккея матч, в котором сыграли женщины и мужчины.

В звездной мужской команде под руководством Дмитрия Федорова, комментатора «Матч ТВ» и тренера команды журналистов «Роспресса», собрались одни капитаны – Алексей Яшин (сборная России по хоккею), Роман Широков (сборная России по футболу), Александр Мостовой («Сельта»), Андрей Николишин (московское «Динамо»), Денис Казанский (команда журналистов «Роспресса»).

Денис Афиногенов, под руководством которого в прошлом сезоне уфимская «Агидель» завоевала Кубок ЖХЛ, тренировал женскую сборную к этому матчу. В команду вошли – Анна Пругова («Агидель»), 13-летняя Мария Микаэльян («Авангард-2006»), а также иностранные спортсменки – легионеры «Агидели» Алена Миллс из Чехии и Николь Чупкова из Словакии, нападающая китайского клуба «КРС Ванке Рэйз» Рейчел Льянес.

Хоккеисты шустро передвигались по площадке, в полтора раза превышающей размеры стандартной хоккейной коробки. Друзья и близкие игроков каждый раз приветствовали выходящих на лед спортсменов кричалками и активно поддерживали обе команды на протяжении всего состязания.

Матч закончился дружеской ничьей – 3:3. Голы забили: 0:1 Яшин, 1:1 Льянес (Фаляхова), 2:1 Сосина (штрафной бросок), 2:2 Бадюков, 2:3 Яшин, 3:3 Чупкова (штрафной бросок).

Алексей Яшин, форвард сборной звезд шоу-бизнеса:

В этом матче точно не было никаких поддавков! Вот когда я забивал второй гол, мне повезло: бросок, штанга, рикошет в ворота. Но против меня ведь выступала Аня Пругова. И я ей в сборной часто бил буллиты – три раза, пять раз, спорили на интерес. Но не мог забить, Аня – очень сильный игрок. И я очень рад, что теперь забил ей пару голов»

Анна Пругова, вратарь сборной ЖХЛ и «Агидели»:

Сыграть на Красной площади, на открытом катке – мечта каждого ребенка. И вот у меня эта мечта сбылась. Для меня это большое событие! Для нас в новинку сыграть такой матч с мужской командой. Надеюсь, теперь это станет традицией»

«Для России хоккей — это особенная история. В каком-то смысле, это наш национальный вид спорта и наша гордость. Мы в Mastercard уверены, что этот вид спорта может объединять самых разных людей, и хотим, чтобы российский хоккей вошел в каждый дом и в каждую семью, — отметил Тимофей Решетилов, менеджер по маркетингу и спонсорским активациям Mastercard. — Этот матч – это новый опыт и для участников, и для организаторов, и для зрителей. Как всегда в настоящем спорте мы не знали, с каким счетом завершится игра. И мы благодарны игрокам обеих команд, подарившим бесценные эмоции болельщикам».

С 2015 Mastercard является официальным партнером мероприятий Континентальной Хоккейной Лиги: Регулярного Чемпионата и серии Плей-офф КХЛ, Матча Звезд КХЛ и мероприятий Молодежной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой и картой Чемпионата КХЛ.

«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ поклонники хоккея голосуют за лучших игроков матчей своих любимых команд. В сезоне 2019/20 победителями станут 27 пар: 24 игрока и болельщика Регулярного Чемпионата, 2 пары финалистов плей-офф и пара из самого активного болельщика сезона и хоккеиста, набравшего наибольшее количество голосов. Последняя получит уникальный общий трофей – Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику, который будет вручен наЦеремонии закрытия двенадцатого сезона КХЛ. В истории КХЛ такие официальные награды для болельщиков предусмотрены впервые, и они отмечают значительный вклад болельщиков в успех любимых клубов.

Источник: mastercard.khl.ru

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