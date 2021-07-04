Победа Терещенко, подиум Богуславского: AKKA ASP блеснула в Мизано!

Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS возвращается в Италию, где в середине апреля стартовал сезон-2021. На этот раз пилоты отправились на скоростную трассу «Мизано», которая приняла пятый этап объединённого зачёта и третий — в рамках Sprint Cup.

В прошлом сезоне эта трасса принимала стартовый этап, и тогда две победы одержала Team WRT, но один из заездов выиграли Тимур Богуславский и Раффаэле Марчьелло из AKKA ASP.

В этом году Team WRT вновь оказались в числе сильнейших и с преимуществом в 0,018 секунды Шарль Виртс и Дрис Вантор на своей Audi R8 LMS GT3 завоевали поул-позицию к первой гонке уик-энда — уже вторую в текущем сезоне. Богуславский и Марчьелло расположились на восьмом месте, зато Константин Терещенко и Джим Пла на другом Mercedes-AMG GT3 команды AKKA ASP стали шестыми.

Заезд так и остался за Виртсом и Вантором — они уверенно лидировали и даже после выездов автомобиля безопасности отрывались от пелотона и вели свою собственную гонку. На второе место сумели вырваться Лука Штольц и Маро Энгель на подготовленном командой Toksport WRT Mercedes, а третьими и четвёртыми стали две Audi от Sainteloc Racing.

Автомобили AKKA ASP финишировали на пятом и шестом местах в «абсолюте», а их борьба на последних кругах стала одним из украшений гонки — верх в итоге взяли Богуславский и Марчьелло, а Терещенко и Пла приняли клетчатый флаг в пяти секундах позади. Зато им удалось отпраздновать триумф в подкатегории Silver Cup, сдержав на финише две Lamborghini соперников. Третий экипаж AKKA ASP — Петру Разван Умбрареску и Жюль Гунон — финишировали 12-ми.

Второй заезд тоже остался за действующими чемпионами — Виртс и Вантор добились максимального результата, выиграв обе гонки уик-энда, но на этот раз их главными соперниками стали пилоты AKKA ASP. Тимур Богуславский и Раффаэле Марчьелло вырвались на вторую позицию, атаковали, чтобы оказать прессинг на лидеров, но отрыв оказался слишком велик — 11 секунд. Впрочем, уже тот факт, что россиянин с итальянцем оказались единственными пилотами не на Audi в топ-4, подчёркивает масштаб решённой задачи!

Для других экипажей AKKA ASP заезд сложился менее удачно: Умбрареску и Гунон заняли седьмое место, а Терещенко и Пла до финиша не добрались. Уже на старте на их Mercedes возникли проблемы, из-за которых Константин потерял несколько позиций, а затем автомобиль и вовсе пришлось снять с дистанции.

В общем командном зачёте Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS после девяти этапов AKKA ASP по-прежнему держится на второй позиции, хотя отставание от Team WRT и выросло до 29 очков. На третьем месте Emil Frey Racing, а далее расположились Toksport WRT и Dinamic Motorsport.

А вот в зачёте Sprint Cup AKKA ASP идёт на третьей позиции, уступая Team WRT и Emil Frey Racing. Но следующий этап «короткого кубка» состоится 28-29 августа на трассе «Брэндс-Хэтч» — и борьба за высшие награды продолжится. Ну а GT World Challenge Europe вернётся раньше — 29 июля-1 августа на легендарном автодроме «Спа-Франкоршам» состоится очередной этап Endurance Cup.

Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Общий зачет: 1. Team WRT — 120 очков, 2. AKKA ASP — 91, 3. Emil Frey Racing — 85,5, 4. Toksport WRT — 47,5, 5. Dinamic Motorsport 36,5.

Sprint Cup. Общий зачет: 1. Team WRT — 83 очка, 2. Emil Frey Racing — 64,5, 3. AKKA ASP — 57, 4. Toksport WRT — 47,5, 5. CMR — 26,5.

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