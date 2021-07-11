Подиум Бедрина, победа Смаля! В Зандворте прошел этап ADAC Формулы-4

Россияне дважды поднялись на подиум легендарной трассы в Нидерландах и возвращаются с очередного этапа немецкого первенства с победой.

Месяцем позже первого этапа ADAC Формулы-4 в Зандворте состоялся второй боевой уик-энд немецкого первенства. После скоростного и короткого «Ред Булл Ринга» гонщикам предстояло найти общий язык с извилистым и коварным «Зандвортом», одной из классических европейских трасс с многочисленными перепадами высот, бэнкингами и сложнейшими связками.

Уик-энд традиционно начался с двух квалификаций, и оба раза российские пилоты оказывались неподалёку от группы лидеров. Так, в первой сессии Кирилл Смаль и Владислав Ломко замкнули топ-6, а Никита Бедрин стал 12-м, а во второй Смаль был уже третьим, а Бедрин поднялся на четвёртую строчку!

Поул же выиграл лидер чемпионата Оливер Бирман из Van Amersfoort Racing, и британцу не составило труда с поул-позиции одержать победу в первом заезде. Бирмана пытался прессинговать Себастьян Монтойя, сын экс-звезды Формулы-1 и IndyCar Хуана-Пабло Монтойи, но в итоге колумбиец вынужден был отбиваться от атак Тима Трамница и отпустил лидера.

Четвёртым финишировал Люк Браунинг, которого всю дистанцию атаковал Кирилл Смаль, но на узкой нидерландской трассе россиянину не удалось провести обгон — он замкнул топ-5. Владислав Ломко финишировал седьмым, а Никита Бедрин занял одиннадцатую позицию.

Второй заезд получился куда более насыщенным и трижды прерывался выездом автомобиля безопасности. В первый раз сейфти-кар понадобился, когда столкнулись Хорхе Гарсиаре и Майя Вёг, затем вылетел с трассы Франческо Браски, а на рестарте после этого инцидента столкнулись Тейлор Бернард и Маркус Аманд. В итоге судьи решили не возобновлять заезд, а финишировала гонка в режиме жёлтых флагов.

Победу вновь одержал Оливер Бирман, вторым стал Джошуа Дюфек, ну а на третье место на одном из рестартов прорвался Никита Бедрин, во второй раз в сезоне ADAC Формулы-4 поднявшийся на подиум. Далее расположились Виктор Бернье и Кирилл Смаль, замкнувшие топ-5, а на десятой позиции расположился Владислав Ломко.

Не обошлось без инцидентов и в финальном заезде. Сначала на выходе из первого поворота столкнулись сразу четыре пилота, включая Амду Аль-Кубаиси, первую пилотессу из ОАЭ. В другом эпизоде столкнулись Никита Бедрин и Владислав Ломко. Два россиянина боролись за восьмую позицию, Бедрин был впереди, но Ломко недооценил потерю прижимной силы позади другой машины и врезался в заднюю часть автомобиля соотечественника.

За победу же сражались Кирилл Смаль и Себастьян Монтойя. Колумбиец стартовал с поула, но тронулся со своей позиции с запозданием и провалился на шестое место, а вот россиянин с четвёртой позиции разогнался превосходно и за два поворота прошёл соперников, возглавив гонку. Монтойя бросился отыгрываться и прорвался на второе место, но пройти Смаля не смог. Замкнул тройку призёров Тим Трамниц.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Оливер Бирман, а его отрыв от ближайшего преследователя — Себастьяна Монтойи — достиг 40 очков. На третью позицию после своей победы поднялся Кирилл Смаль, он уступает лидеру чемпионата 42 балла, а далее идут Трамниц, Браунинг и Бернье. Бедрин идёт в турнирной таблице восьмым, Ломко — 12-м.

ADAC Формула-4. Зандворт. Первая гонка: 1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 18 кругов, 2. Себастьян Монтойя (Prema Powerteam) +0,453 сек, 3. Тим Трамниц (US Racing) +2,307, 4. Люк Браунинг (US Racing) +3,536, 5. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) +3,975 …7. Владислав Ломко (US Racing) +5,023, …11. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) +12,154.

ADAC Формула-4. Зандворт. Вторая гонка: 1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 16 кругов, 2. Джон Дюфек (Van Amersfoort Racing) +0,371 сек, 3. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) +0,789, 4. Виктор Бернье (R-ace GP) +1,215, 5. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) +2,267 …10. Владислав Ломко (US Racing) +4,838.

ADAC Формула-4. Зандворт. Третья гонка: 1. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) — 14 кругов, 2. Себастьян Монтойя (Prema Powerteam) +0,521 сек, 3. Тим Трамниц (US Racing) +1,153, 4. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) +1,766, 5. Виктор Бернье (R-ace GP) +1,956.

ADAC Формула-4. Общий зачёт после двух этапов: 1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 112 очков, 2. Себастьян Монтойя (Prema Powerteam) — 72, 3. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) — 70, 4. Тим Трамниц (US Racing) — 69, 5. Люк Браунинг (US Racing) — 67, …8. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) — 33, …12. Владислав Ломко (US Racing) — 12.

Следующий этап ADAC Формулы-4 пройдёт 6-8 августа на автодроме «Нюрбургринг» — это будет первый уик-энд сезона на территории Германии.

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