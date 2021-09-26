Подиум Богуславского, победа Терещенко: в Валенсии завершился GT World Challenge Europe Sprint Cup. Финал Sprint Cup принес AKKA ASP «бронзу» в Silver Cup по итогам сезона-2021

Автоспортивный сезон 2021 года подходит к концу, и в Валенсии состоялся предпоследний этап GT World Challenge Europe, поставивший точку в сражениях за чемпионские титулы в зачете Sprint Cup. И за счет победы в финальной гонке уик-энда «бронзу» по итогам сезона взяли Терещенко и Пла!

В начале первого заезда в лидерах уверенно обосновался экипаж JOTA № 38 — Бен Барникоат стартовал с поула и опережал своих соперников вплоть до пит-стопов. Однако на пит-лейне за счет блестящей работы механиков Toksport WRT № 6 в лидеры вырвались Лука Штольц и Маро Энгель — они в итоге и завоевали победу.

Второе место занял экипаж Sainteloc Junior Team № 25 в составе Лео Руссела и Кристофера Хаасе, а на третью позицию пробились Тимур Богуславский и Раффаэле Марчьелло на Mercedes-AMG GT3 № 88 команды AKKA ASP. В концовке заезда Марчьелло пришлось немало потрудиться, чтобы избежать столкновения с JOTA № 38, когда Алекс Фонтана развернул Оливера Уилкинсона, однако в итоге напарник Богуславского благополучно добрался до подиума. Помимо этого, лучший круг экипажа № 88 — 1:32.649 — стал рекордом трассы для автомобилей категории GT3!

Еще один экипаж AKKA ASP — Петру Разван Убрареску и Жюль Гунон на Mercedes-AMG GT3 № 89 — завоевали пятое место, а Константин Терещенко и Джим Пла на автомобиле № 87 заняли десятую позицию в «абсолюте» — и третью в зачёте Silver Cup.

Второй заезд уик-энда тоже остался за Энгелем и Штольцем — на этот раз их экипаж лидировал от старта до финиша, не оставив соперникам шанса на победу. Хотя после пит-стопов, когда Умбрареску сменил Гунона в кабине Mercedes-AMG GT3 разрыв между экипажем AKKA ASP и Toksport WRT был минимальным. Совершить обгон Умбрареску не удалось, тем не менее он привёл свой экипаж ко второму месту. Замкнул тройку призёров экипаж Emil Frey Racing № 163 в составе Норберта Зидлера и Альберта Косты.

Зато во второй гонке отличились Константин Терещенко и Джим Пла — в «абсолюте» они заняли шестое место, но стали победителями заезда в зачёте Silver Cup. Причём под финиш Терещенко смог сдержать атаки Эзекиля Кампаня из Madpanda Motorsport. Богуславский и Марчьелло заняли 14-ю позицию.

Отметим, что этап в Валенсии решил судьбу сразу двух чемпионских титулов в GT World Challenge Europe. В Silver Cup сильнейшим по итогам сезона стал Алекс Фонтана из Emil Frey Racing, которая также завоевала чемпионство в командном зачёте в этой категории. Второе место у Фрэнка Бёрда и Риючиро Томиты, а «бронзу» забирают Константин Терещенко и Джим Пла.

В Pro-Am победа в этом году досталась Мигелю Рамосу и Энрике Чавесу и их команде Barwell Motorsport. Ну а главный титул Sprint Cup ещё на этапе в Брэндс-Хэтч завоевали Team WRT.

Теперь до конца сезона GT World Challenge Europe остаётся лишь один этап — уик-энд 8-10 октября в Барселоне. Это будет заключительный этап объединённого зачёта, а также категории Endurance Cup. Главными претендентами на чемпионство в Endurance Cup остаются Iron Lynx и Team WRT, которые разделяют восемь очков, однако Orange 1 FFF Racing Team и AKKA ASP также довольно близко и уступают лишь порядка 20 баллов.

В объединенном зачете Fanatec GT World Challenge Europe, в котором засчитываются результаты и Sprint Cup, и Endurance Cup, AKKA ASP занимает второе место.

Общий зачет Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup (итоговое положение): 1. Team WRT — 113,5 очка, 2. Toksport WRT — 110, 3. Emil Frey Racing — 92, 4. AKKA ASP — 91, 5. Sainteloc Racing — 52.

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