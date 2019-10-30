Porsche Sportscar Together Day: навстречу скорости, быстрее ветра! Первый национальный тест-драйв нового Porsche 911

14 сентября на автодроме Moscow Raceway прошел фестиваль Porsche Sportscar Together Day. В рамках мероприятия клиенты и друзья бренда поучаствовали в первом национальном тест-драйве нового Porsche 911 и первыми познакомились с Porsche Cayenne Coupé.

С самого утра поклонников Porsche ждала насыщенная программа на гоночном треке. Тест-драйвы на новых проходили каждые полчаса. Гости мероприятия познакомились сраз с двумя новинками бренда – Porsche 911 и Porsche Cayenne Coupé, представленными на российском рынке впервые. Кроме того, в рамках фестиваля прошел 5 этап гоночной серии Porsche Sport Challenge – великолепный заезд, который могли наблюдать все желающие.

Дополнительная программа была не менее насыщенна. В боксе Porsche Exclusive Manufaktur представители концерна наглядно продемонстрировали и рассказали о возможностях ателье Porsche. Каждый желающий получил на память эксклюзивный сувенир ручной работы. Для поклонников бренда был подготовлен специальный корнер, где представили коллекцию аксессуаров Porsche, одежду и другую атрибутику бренда, пользующуюся особым спросом.

Организаторы не забыли и о самых маленьких гостях мероприятия. Для них построили детскую зону, где обучали правилам дорожного движения не только в теории, но и на практике. Компания LEGO сконструировала отдельную развлекательную площадку, где дети могли весело провести время пока взрослые участвовали в тест-драйвах. Особое внимание в этом году было приковано к инновационным технологиям – все желающие познакомились с новым Porsche Taycan при помощи специальной VR-инсталляции и поучаствовали в киберспортивных соревнованиях на гоночных симуляторах.

«Porsche Sportscar Together Day – праздник, который все поклонники бренда каждый год ждут с нетерпением Это по-настоящему культовое мероприятие. Мы рады разделить с нашими клиентами и друзьями чувство адреналина, которое модно испытать, когда практически летишь навстречу ветру, видишь только трассу и слышишь только рев мотора. Мы всегда рады видеть преданных поклонников Porsche за рулем новых надежных автомобилей. Такие мероприятия – отличная возможность вырваться из рутины городских будней и почувствовать мощь и скорость настоящих немецких автомобилей», – отметил Алексей Забелкин, генеральный директор Порше Центр Таганка.

Источник: ГК «АвтоСпецЦентр»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею