Porsche выиграла «1000 километров Поль Рикара», Терещенко — победитель в классе Silver Cup

Третий этап сезона Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS прошел во Франции и запомнился драматичной борьбой за победу между Lamborghini и Porsche

«Поль Рикар» — одна из самых знаменитых трасс Европы, которую наизусть знает почти каждый гонщик — легендарный автодром в Ле-Кастелле за последние десятилетия принял сотни различных соревнований от национальных кузовных первенств до чемпионатов мира и Формулы-1.

В этот уик-энд трасса принимала марафон «1000 километров Поль-Рикара», впервые состоявшийся ещё в 70-х годах прошлого века. Правда, уже в 80-х гонку проводить перестали, но в 2010-м она возобновилась в формате «4 часов Поль-Рикара», одного из этапов Европейской серии Ле-Ман, а сейчас под своим классическим названием «1000 километров Поль-Рикара» входят в календарь Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. В календаре сезона-2021 эта гонка стала уже третьим этапом сезона, в то время как для зачёта Endurance Cup заезд стал вторым в этом году.

Гонка стартовала в 6 часов вечера по местному времени и финишировала после шести часов борьбы уже глубоко затемно. По ходу всей дистанции на трассе доминировал экипаж команды Orange 1 FFF Racing Team в составе итальянцев Мирко Бортолотти, Андреа Кальдарелли и Марко Мапелли на Lamborghini Huracan GT3 Evo, однако на последнем часу заезда в лидера вцепилась Porsche 911 GT3-R команды GPX. И в итоге за 40 минут до финиша 6-часовой гонки Мэтт Кэмбелл на прямой «Мистраль» опередил Мапелли, вырвался вперёд и вместе с Эрлом Бамбером и Матье Жамине завоевал первую в сезоне победу!

На второе место на последних кругах вырвался экипаж Team WRT в составе Дриса Вантора, Келвина ван дер Линде и Шарля Виртса, выступавших на Audi R8 LMS GT3, а Lamborghini Huracan GT3 Evo № 63 в итоге заняла только третье место. На четвертой и пятой позициях расположились две Ferrari 488 GT3 команды Iron Lynx, а на шестой строчке расположился Mercedes-AMG GT3 команды AKKA ASP, за рулем которого выступали Раффаэле Марчьелло, Даниель Хункаделья и Жюль Гунон.

А вот другой экипаж AKKA ASP — в составе Константина Терещенко, Симона Гаше и Тома Друэ — одержал победу в категории Silver Cup. Терещенко с товарищами по команде стартовал с 16-й позиции в «абсолюте», позади соперников по Silver Cup из Garage 59, но уже на середине дистанции вырвался вперёд. За счте этой победы Терещенко, Гаше и Друэ поднялись на вторую позицию общего зачёта Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup Silver. Лидируют в этой категории Ричардо Феллер, Рольф Инайхен и Алекс Фонтана из команды Emil Frey Racing. На «Поль Рикаре» их экипаж занял второе место и теперь опережает Терещенко на шесть очков.

Я очень доволен тем, как для нас сложился этап на «Поль Рикаре». 6-часовая гонка протяженностью 1000 километров — это огромный вызов для всех. Но и команда, и мои напарники, и я сам блестяще справились со всеми сложностями и смогли выиграть, — отметил после финиша Терещенко. — Фантастический результат для меня и для всей команды, которая смогла выиграть две гонки подряд, добавив к триумфу в GT World Challenge Europe Sprint Cup на «Маньи-Кур» этот успех в Ле-Кастелле. Для меня это всего второй старт в GT World Challenge Europe Endurance Cup, но уже есть победа в классе. Я очень рад, что на адаптацию в новой серии потребовалось не так много времени и мы с первых же этапов стали бороться за лидерство»

Если говорить об общем командном зачете Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, в который входят как Endurance Cup, так и Silver Cup, то по итогам трёх этапов в чемпионате лидирует Team WRT, в то время как AKKA ASP всего в 15 очках позади и расположилась на второй строчке.

Четвертая гонка сезона пройдёт 18-20 июня на автодроме «Зандворт» в Нидерландах.

Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. «1000 км Поль-Рикара»: 1. М. Кэмпбелл, Э. Бамбер, М. Жамине (GPX) — 182 круга, 2. Д. Вантор, К. Ван дер Линде, Ш. Виртс (Team WRT) +5,971 сек. 3. М. Бортолотти, М. Мапелли, А. Кальдарелли (Orange 1 FFF Racing Team) +6,284 сек, 4. А. Фуоко, К. Айлотт, Д. Ригон (Iron Lynx) +14,454 сек, 5. А. Пьер Гиди, Н. Нильсен, К. Ледогар (Iron Lynx) +16,540 сек, 6. Р. Марчьелло, Д. Хункаделья, Ж. Гунон (AKKA ASP) +40,942 сек… 11*. К. Терещенко, С. Гаше, Т. Друэ (AKKA ASP) +1:35,288.

* победитель в классе Silver Cup

Общий командный зачёт Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS: 1. Team WRT — 66,5 очка, 2. AKKA ASP — 51, 3. Emil Frey Racing — 36, 4. Dinamic Motorsport — 34,5, 5. GPX — 33.

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