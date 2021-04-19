Премия и Форум «Спорт и Россия-2021»: спорт начинает жить по новым правилам

VIII ежегодная Премия и Форум «Спорт и Россия-2021» состоится 27-29 мая 2021 года в одном из крупнейших культурных и спортивных центров России – городе Казань.

В 2020 году коронавирус внес серьезные изменения в календарь спортивных событий. Множество крупных спортивных мероприятий перенесли на 2021-й год, что делает его едва ли не самым насыщенным в истории спорта. Однако это только вершина айсберга. В прошлом году индустрия спорта подверглась одной из самых больших трансформаций. Такие изменения, как переход спортивного бизнеса в онлайн, появление новых медиа, глобальная цифровизация спорта, рост интереса к данным пользователей, повышение интереса к своему здоровью со стороны граждан, переориентация на внутренний туризм и другие, открывают новые возможности для развития на ближайшие несколько лет.

Одно уже можно сказать точно: в 2021 году спорт начинает жить по новым правилам. В связи с этим Премия «Спорт и Россия» также вносит изменения, расширяя категории для участия, тем самым предоставляя возможность новым проектам проявить себя и представить свои достижения в сфере спорта.

Одним из самых важных трендов стало активное внедрение цифровых технологий, что говорит о необходимости популяризации и поддержки успешных проектов в данной сфере для содействия продвижению отрасли в целом и цифровизации спорта в частности. В связи с этим, впервые Премия и Форум «Спорт и Россия-2021» пройдет совместно с главным российским конкурсом в сфере цифровизации – Digital Leaders Award.

В рамках специального проекта ежегодная Премия Digital Leaders Award отметит лучшие проекты цифровизации участников проекта «Спорт и Россия». Награждение победителей пройдет в таких номинациях как: Платформы для развития спорта и физической культуры; Услуги по аналитике спортивных событий; Управление спортивной инфраструктурой; Сервисы для занятий гражданами спортом и здоровьем; Сервисы для спортивных общественных организаций; Геймификация реальности в спорте; Киберспорт; Программы повышения квалификации для кадров физкультурно-спортивной сферы и многих других

Кроме того, пандемия показала необходимость переориентации туризма на внутренний рынок. Для поддержки и продвижения внутреннего туризма и активного отдыха в России, организаторы Премии и Форума «Спорт и Россия» приняли решение о создании Премии в области активного отдыха и туризма, которая присуждается за наиболее значимые мероприятия и работы, направленные на укрепление, развитие и организацию активного отдыха граждан, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности, а также реализацию финансовой и инвестиционной политики в гостинично-туристском комплексе.

Неизменным остается форум #БизнесСпортИнвестиции, который станет деловой площадкой для ведущих российских и международных специалистов в области практической реализации спортивных проектов, спортивного маркетинга, инвестиций в спорт и др.

На Форуме участники обсудят актуальные темы в мире спорта, в сфере развития партнерства в области спорта и здорового образа жизни, обменяются опытом и успешными практиками. Также в рамках форума состоится круглый стол, на котором обсудят проблемы безопасности на спортивных мероприятиях и РUBLIC TALK от Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый год, в качестве почетных гостей, на мероприятие приезжают звезды российского спорта, среди которых футболисты Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев, Александр Филимонов, Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, российский гимнаст Алексей Немов, олимпийский чемпион Александр Легков, российская гимнастка Каролина Севастьянова, российский хоккеист Алексей Морозов и многие другие.

Условия участия и подробная информация на официальном сайте Премии: sportsrussia.org

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею