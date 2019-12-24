Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский и Федор Конюхов подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский и легендарный российский путешественник и исследователь Федор Конюхов подписали соглашение о стратегическом взаимодействии в области организации и проведения национально значимых проектов под флагом России на международной арене.

Важным направлением партнерства станет сотрудничество в рамках реализации мероприятий Федора Конюхова в области воздухоплавания, океанских походов, а также экспедиции в Арктике и Антарктике.

В свою очередь, известный путешественник примет участие в программах БК «Лига Ставок», направленных на поддержку ветеранов спорта, профессиональных спортсменов, получивших травмы, а также в реализации других социально значимых инициатив.

«К сожалению, для многих современных ребят и девчат героями зачастую становятся олигархи, а ценности обрели материальные очертания. Я считаю, что это неправильно, и это надо менять. То, что делает Федор Филиппович,— это «новая старая эпоха».

Мы вспоминаем и возрождаем тех героев, которые по-настоящему отважные и в действительности служат и будут служить примером для наших мальчиков и девочек. Мы должны привить им настоящие человеческие ценности. Я хочу поблагодарить вас, Фёдор Филиппович, от имени моего поколения и от имени будущих поколений

Вы уже вошли в историю и сделали это не ради гордыни или других каких-то выгод, вы именно тот пример, который призван рождать отечественный героизм, отвагу и смелость. Спасибо вам огромное», — отметил президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский.

«Мне приятно сегодня здесь находиться в «Лиге Ставок». Вся моя жизнь связана со спортом, на моем счету около 25 спортивных рекордов. Как заслуженному мастеру спорта ещё Советского Союза, мне приятно, что нас с «Лигой Ставок» объединяет как раз спорт. А через спорт, как сейчас сказал Юрий Васильевич, мы сможем многого достичь во взаимодействии с молодежью. Приятно осознавать поддержку вашей компании, в ближайших планах подъем на 25 000 метров.

На сегодняшний день рекорд на тепловом шаре — 21 километр, мы же хотим его побить

Соответственно, дай Бог, осуществим вместе, и этот рекорд будет за нашей страной, за Россией. Спасибо вам за ваш интерес и вклад в мой проект», — сказал Федор Конюхов.

Федор Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз — на весельной лодке. Первый россиянин, побывавший на всех Семи вершинах, в одиночку — на Южном и Северном полюсах. Обладатель национальной премии «Хрустальный компас». Обладатель мировых рекордов Гиннесса.

БК «Лига Ставок» выступит партнером путешественника в ближайшем международном проекте под флагом России—полёте в стратосферу на аэростате объемом 100 000 кубических метров. Главная цель которого — установка абсолютного рекорда высоты для пилотируемых тепловых аэростатов.

Источник: «Лига Ставок»

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