Роналду принял участие в создании нового шампуня CLEAR для мужчин

CLEAR представляет новинку от легендарного спортсмена эксклюзивно для активных мужчин: лимитированный выпуск шампуня «Глубокое Очищение 2 в 1» с натуральной морской солью в составе для комплексной заботы о волосах и коже головы. В разработке и тестировании новой формулы CLEAR, мужского шампуня №1 в мире, принял участие Криштиану Роналду. Легендарный футболист является олицетворением уверенности в себе и воли к победе, вдохновляя мужчин на ежедневные подвиги.

Дизайн упаковки разработан художником Германом Ли (Herman Lee), известным оригинальными иллюстрациями футболок и коллаборациями с модными и спортивными брендами. Герман использует в своих работах экспериментальный подход: динамичный паттерн с яркими мазками, придающий рисунку остроту и модный современный вид.

В усовершенствованную формулу шампуня CLEAR by Ronaldo входит комплекс с тройной технологией защиты от перхоти, который не только избавляет от проблем с перхотью, но и предотвращает ее появление, а также эффективно очищает волосы, сохраняя ощущение свежести до 48 часов.

CLEAR by Ronaldo отличается ярким, свежим цитрусово-древесным ароматом с нотами бергамота, кориандра и мускуса — ингредиентами, которые идеально подчеркивают силу и мужественность. Для того, чтобы проявить себя – не обязательно быть легендарным футболистом. Уверенность в себе – залог успеха в любом начинании! Будь сильным и побеждай вместе с CLEAR!

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