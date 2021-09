Российский прорыв в Хоккенхайме: Бедрин победил, а Ломко на подиуме в ADAC Формуле-4. В финальном заезде в какой-то момент россияне занимали первое и второе места!

Третий этап ADAC Формулы-4 принимал «Хоккенхаймринг», и это уже было в какой-то мере событием: первый и второй этапы немецкой серии прошли за пределами Германии — в Австрии и Нидерландах. Теперь же очередь наконец дошла и до немецких автодромов, а Хоккенхайм стал экватором первенства — позади ровно половина чемпионата.

Первая гонка уик-энда завершилась уже пятой в сезоне немецкой Формулы-4 победой Оливера Бирмана, уверенно лидирующего в чемпионате. На старте он прошёл обладателя поула Тима Трамнитца и лидировал вплоть до самого финиша. Второе место занял ирландец Алекс Данн — это его первый уик-энд в ADAC Формуле-4, а замкнул тройку призёров ещё один представитель Соединённого Королевства — Люк Браунинг.

Никита Бедрин финишировал седьмым, Владислав Ломко пятым — и для него это стало в тот момент лучшим результатом в сезоне-2021. А вот Кирилл Смаль в Хоккенхайме не выступал — Prema Powerteam в полном составе пропустила этап.

Тим Трамнитц отыгрался во втором заезде. Опередить Бирмана на старте не удалось, однако ближе к финишу отчаянная атака по внутренней траектории позволила выйти вперёд. Бирман же, отброшенный за пределы трассы, финишировал четвёртым, а второе и третье места заняли всё те же Данн и Браунинг. Бедрин вновь занял седьмое место, а Ломко стал шестым.

Впрочем, звёздный час обоих пробил в третьем заезде. Бедрин и Ломко на старте вырвались вперёд и боролись друг за другом за лидерство! Чуть позже борьбой россиян воспользовался Оливер Бирман, проскользнувший мимо Владислава на второе место.

Британец принялся прессинговать Бедрина и искать возможность для атаки — и на середине дистанции попытался отобрать у Никиты лидерство, но потерял время и позицию — Ломко вернулся на вторую строчку. Бирману вновь пришлось отыгрываться с третьего места — ему это удалось, но Бедрин уже был впереди и завоевал свою первую победу в немецкой Формуле-4. Ну а Владислав Ломко занял третье место и завоевал первый в чемпионате подиум!

Четвёртым финальный заезд уик-энда завершил Тим Трамнитц, а пятое место занял Виктор Бернье.

В общем зачёте по итогам третьего этапа по-прежнему лидирует Оливер Бирман, причём в отсутствие своих ближайших преследователей — Себастьяна Монтойи и Кирилла Смаля — он лишь упрочил свой отрыв. На вторую позицию тем временем поднялся Тим Трамнитц, а третьим идёт Люк Браунинг. Бедрин замыкает топ-5, Смаль теперь шестой, а Ломко — на девятой позиции.

Четвертый этап ADAC Формулы-4 пройдёт на «Заксенринге» 1-3 октября.

ADAC Формула-4. Общий зачёт (топ-10): 1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 167 очков, 2. Тим Трамнитц (US Racing) — 118, 3. Люк Браунинг (US Racing) — 105, 4. Себастьян Монтойя (Prema Powerteam) — 72, 5. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) — 70, 6. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) — 70, 7. Виктор Бернье (R-ace GP) — 68, 8. Джошуа Дюфек (Van Amersfoort Racing) — 58, 9. Владислав Ломко (US Racing) — 45, 10. Алекс Данн (US Racing) — 36.

