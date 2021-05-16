Смаль выиграл гонку итальянской Формулы-4, Ломко на подиуме. На французской трассе «Поль Рикар» стартовал новый сезон одного из главных первенств своей категории 

Итальянский чемпионат Формулы-4 наряду с немецким считается одним из сильнейших в Европе. Первенство называют итальянским, поскольку промоутеры из этой страны проводят соревнования, но участвуют здесь самые перспективные пилоты со всего мира, а проходят гонки в самых разных странах — причем первый этап прошёл на французской трассе «Поль Рикар» в Ле-Кастелле.

Среди участников первого этапа — на него заявились 37 спортсменов — были трое россиян: Кирилл Смаль, Владислав Ломко и Никита Бедрин. И уже в первой квалификации уик-энда Смаль блеснул, завоевав поул к первой гонке. Ее Кирилл выиграл в блестящем стиле, сохранив позицию на старте и сдержав соперников в концовке, благодаря точному расчёту. Владислав Ломко финишировал четвертым, набрав немало очков, а вот Никита Бедрин при старте с 12-й позиции закончил гонку 13-м.

Во втором заезде, состоявшемся утром в воскресенье, Бедрину еще больше не повезло. Никита боролся в первой десятке, и в одном из эпизодов его соперник Сами Мегетуниф выехал за пределы трассы, подскочил на поребрике и на полном ходу врезался в машину россиянина. Мегетуниф сошёл сразу, а Бедрин на повреждённом автомобиле всё же добрался до финиша, но только 15-м. Владислав Ломко занял шестое место, а Смаль занял третью позицию, во второй раз поднявшись на подиум. Победу же одержал Тим Трамнитц — немецкий гонщик, который был вторым после Смаля в первом заезде.

Затем Трамнитц выиграл и третью гонку, а вот Кирилл Смаль допустил точно такую же ошибку, как Мегетуниф в предыдущем заезде, и выбил Никиту Бедрина. Оба в итоге сошли с дистанции — Смалю этот инцидент обошёлся в 25 очков относительно Трамнитца, с которым он лидирует в чемпионате, а Бедрин вовсе остался без очков в этот уик-энд. Зато третьим в финальном заезде финишировал Владислав Ломко — так что на подиуме в Ле-Кастелле побывали два российских гонщика. Этот успех также позволил Ломко подтянуться к лидерам чемпионата и вступить в борьбу за самые высокие позиции.

По итогам первого этапа сезона на первой строчке турнирной таблицы расположился Тим Трамнитц. Кирилл Смаль, его главный соперник, отстает на 28 баллов. Далее расположились Оливер Бирман и Владислав Ломко, разделившие с лидером чемпионата подиум финальной гонки, а замыкает топ-5 Люк Браунинг. Никита Бедрин пока лишь на 20-й позиции, однако результаты этого уик-энда явно не отражают скорости россиянина.

Общий зачёт итальянской Формулы-4 после первого этапа:1. ТимТрамнитц(USRacing) — 68 очков, 2. КириллСмаль(PremaPowerteam) — 40, 3. ОливерБирман (Van Amersfoort Racing) — 39, 4. Владислав Ломко (US Racing) — 35, 5. ЛюкБраунинг (US Racing) — 27… 20. НикитаБедрин (Van Amersfoort Racing) — 0.

Следующий этап первенства пройдет 4-6 июня в Мизано.

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