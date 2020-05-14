СпортНаПятерочку: PepsiCo и «Пятёрочка» запускают проект в поддержку юношеского спорта

Тысячи влюбленных в футбол мальчишек и девчонок по всей стране мечтают добиться успеха в большом спорте. Они тренируются в спортивных школах или гоняют мяч во дворе дома. PepsiCo и «Пятёрочка» объявляют о старте всероссийского конкурса, чтобы найти талантливых молодых спортсменов и помочь им «прокачать» свои футбольные навыки на пути к осуществлению их мечты.

Необходимость оставаться дома – вовсе не повод грустить, а время действовать! Зная, как для каждого спортсмена важны ежедневные тренировки, а еще больше – постоянная мотивация, три бренда – Lay`s®, Pepsi® и «Пятёрочка» – стартуют с социальной инициативой и запускают конкурс. Он поможет ребятам поверить в себя, не останавливаться на пути к достижению своей цели и продолжать ежедневные тренировки, несмотря ни на что.

Победителей ждут призы, которые желанны для каждого начинающего футболиста.

Pepsi и «Пятёрочка» отправят молодых спортсменов в один из лучших футбольных лагерей России – Футбольную Академию «ЮВЕНТУС» в Москве. От конкурсантов ждут видео-эссе на тему «Как я проведу свое спортивное лето», которое необходимо отправить на сайт проекта. Бонусом для победителей конкурса станет возможность попасть в ленту Instagram к известному блогеру из мира спорта.

«Очень здорово, когда появляются проекты, которые позволяют молодым футболистам из любой точки нашей огромной страны проявить себя и выйти на новый уровень. Я сам родился и рос в небольшом сибирском городе, и только благодаря упорным тренировкам и огромному желанию смог пробиться в профессиональный футбол. Ребята, все в ваших головах и ногах! Придумывайте интересные идеи, финтите, удивляйте и проявите себя как настоящие Красавы!» – призывает Евгений Савин, популярный блогер и автор YouTube-канала «КраСава», бывший футболист.

Lay’s с «Пятёрочкой» организуют уникальный мастер-класс для молодых спортсменов с футбольным тренером Станиславом Черчесовым. Для участия в этом конкурсе участникам необходимо записать короткое видео, продемонстрировав виртуозное владение мячом (в условиях ограниченного пространства). В своем напутствии конкурсантам Станислав Саламович отметил: «Уверен, что среди вас найдутся спортсмены, достойные в будущем играть за самые влиятельные футбольные клубы! А я готов поделиться с вами своим опытом, наработанным за годы моей карьеры!».

Помочь определить две пятерки самых амбициозных юных спортсменов может каждый, оставив свой голос на сайте проекта. Все конкурсные видео будут опубликованы 25 мая для открытого голосования. 31 мая определятся победители. Участвовать в конкурсах могут юноши и девушки от 14 до 17 лет.

Подробности можно найти на сайте https://laysfootball.ru

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Компания PepsiCo – крупнейший в России производитель продуктов питания и напитков. Является одним из ведущих производителей в сегментах газированных, негазированных и энергетических напитков с торговыми марками Pepsi®, 7UP®, Mirinda®, Adrenaline Rush®, «Русский дар», и др., на рынке чипсов и снеков (Lay’s®, Cheetos®, «ХрусTeam»), в сегменте соков и нектаров («Я», «Фруктовый Сад», J7®, «Любимый» и др.), на рынке молочной продукции («Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», Bio Max®, «Имунеле»), и детского питания («Агуша» и «Чудо детки»), а также в сегменте бутилированной воды («Аква Минерале», «Родники России»).

PepsiCo является крупнейшим в России промышленным переработчиком картофеля и одним из крупнейших переработчиков сырого молока. Компания инвестирует значительные средства в реализацию программ, направленных на повышение эффективности деятельности поставщиков картофеля и молока, улучшение качества и обеспечение роста поставок сырья.

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