Team WRT выиграла вторую подряд гонку ELMS, экипажи G-Drive Racing — на втором и третьем местах. «4 часа Ред Булл Ринга» завершились напряжённым сражением российского экипажа с лидерами чемпионата

Второй этап Европейской серии Ле-Ман (ELMS) проходил в живописной местности в Штирии, где между холмов деревьями укрыт легендарный «Ред Булл Ринг» — один из самых известных на континенте автодромов. История трассы уходит корнями в конец 60-х, когда она называлась «Остеррайхрингом» и была сверхскоростной и невероятно опасной. В конце XX века трассу перестроили — она стала безопаснее, но сохранила динамичный характер. А когда вокруг Шпильберга реконструировали инфраструктуру, «Ред Булл Ринг», как он начал называться в честь новых владельцев, стал регулярно принимать гонки самого высокого уровня — в том числе ELMS.

В последний раз эта гонка входила в календарь серии в 2018 году и тогда победу в ней одержала G-Drive Racing — верхнюю ступень подиума с Романом Русиновым разделили Жан-Эрик Вернь и Андреа Пиццитола. И в этом году российская команда вновь была в числе главных претендентов на победу — и возглавляла гонку за 18 минут до финиша, однако Франко Колапинто после короткого пит-стопе не смог сдержать Луи Делетраза из Team WRT и в итоге бельгийская команда одержала вторую победу подряд — месяцем ранее экипаж № 41 в составе выиграл «4 часа Барселоны». Таким образом Делетраз и его товарищи — экс-пилот Формулы-1 Роберт Кубица и китайский спортсмен Йе Йифей — упрочили лидерство в турнирной таблице.

Экипаж G-Drive Racing № 26 (Роман Русинов, Ник де Врис и Франко Колапинто) в итоге финишировал вторым, опередив другой автомобиль российской команды — Aurus 01-Gibson № 25 (Роберто Мери, Руи Андраде и Джон Фальб). Кроме того, экипаж № 25 одержал победу в зачёте LMP2 Pro-Am Cup, на круг опередив ближайших соперников из Racing Team Turkey.

В круге от победителя финишировала и Algarve Pro Racing — эта команда выступает техническим партнёром G-Drive Racing, а также выставляет один экипаж под собственным брендом. В какой-то момент экипаж № 24 (Ричард Брэдли, Фердинанд Габсбург и Диего Менчака) шли вторыми, но в итоговой классификации расположились на восьмой строчке.

В категории LMP3 вторую подряд победу завоевал экипаж Cool Racing #19 (Никлас Крюттен, Николас Маулини и Мэттью Белл), а среди автомобилей GT вновь первенствовала Ferrari, правда на этот раз сильнейшими стали гонщики AF Corse — Эммаунэль Коллар, Франсуа Перродо и Алессио Ровера.

Результаты «4 часов Ред Булл Ринга»: 1. Л. Делетраз, Р. Кубица, Й. Йе (Team WRT / Oreca 07 № 41) — 149 кругов. 2. Р. Русинов, Н. де Врис, Ф. Колапинто (G—Drive Racing / Aurus 01 № 26) +21,511 сек, 3. Р. Мери, Р. Андраде, Д. Фальб (G—Drive Racing / Aurus 01 № 25) +1:10,716, 4. Ч. Эствуд, С. Йолуч, Л. Сарджент (Racing Team Turkey / Oreca 07 № 34) +1 круг. 5. Ф. Арьо, Ж.-Б. Лахай, М. Лахай (Ultimate / Oreca 07 № 29) +1 круг.

Общий зачет ELMS после двух этапов: 1. Team WRT № 43 — 50 очков, 2. G-Drive Racing № 26 — 31, 3. United Autosport № 22 — 21, 4. G-Drive Racing № 25 — 21, 5. Ultimate № 29 — 20.

Следующий этап ELMS — гонка «4 часа Ле-Кастелле» — пройдёт на автодроме «Поль Рикар» во Франции 6 июня.

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею