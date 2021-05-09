Терещенко победил в Silver Cup! Стартовал GT World Challenge Europe Sprint Cup. Первый этап спринтерской серии на трассе «Маньи-Кур» стал удачным для россиян

В прошлом расположенный в живописной местности под Парижем «Маньи-Кур» принимал этапы Формулы-1. Теперь же здесь проходят баталии автомобилей GT, не уступающие «Большим призам» ни в зрелищности, ни в накале борьбы. И именно на «Маньи-Куре» стартовал новый сезон GT World Challenge Europe Sprint Cup — серии спринтерских гонок под эгидой первенства GT.

Среди участников этапа — двое россиян: Константин Терещенко, известный по выступлениям в «формулах» и гонках на выносливость, а также Тимур Богуславский — действующий чемпион GT World Challenge Europe. Оба выступают за команду AKKA ASP, которая в общей сложности выставила три экипажа на автомобилях Mercedes-AMG GT3.

В первой гонке уик-энда победу отпраздновал бельгийский экипаж Team WRT в составе Шарля Виртса и Дриса Вантора на Audi R8 LMS GT3, которые стартовали с поул-позиции. Второе и третье места достались двум Lamborghini Huracan GT3 Evo от команды Emil Frey Racing. Тимур Богуславский с Раффаэле Марчьелло заняли в этом заезде пятое место в «абсолюте», Петру Разван Умбрареску и Жюль Гунон в составе другого экипажа AKKA ASP стали десятыми, а Константин Терещенко и Джим Пла расположились на 17-й строчке, став при этом седьмыми в категории Silver Cup.

Во втором заезде борьба за победу приобрела тактический характер — лидировавший Маро Энгель передал машину Луке Штольцу чуть раньше, в то время как их преследователи максимально затягивали свои пит-стопы, чтобы оказаться впереди. Этот план не сработал, и в итоге Штольц и Энгель принесли команде Mercedes-AMG Team Toksport WRT победу.

На второй позиции финишировал экипаж Шарля Виртса и Дриса Вантора, победивший накануне, а третьими стали Тимур Богуславский и Раффаэле Марчьелло.

Отличного результата добился и второй экипаж AKKA ASP — Константин Терещенко и Джим Пла заняли пятое место в «абсолюте», но победили в категории Silver Cup. Третий автомобиль команды, увы, до финиша не добрался и в итоге классифицирован 24-м.

«Две часовые гонки, которые проходят в два разных дня очень непохожи на один 3-часовой заезд, — сравнил Терещенко этап на „Маньи-Куром“ со стартом сезона в Монце. — Участие в „24 часах Ле-Мана“ подготовило меня к ночным гонкам, но всё же провести за рулём сутки, встречая закат и рассвет в борьбе на трассе, далеко не то же самое, что проехать час в темноте на достаточно короткой трассе в окружении почти трёх десятков соперников на схожей по уровню технике. Справиться со всеми вызовами на новом для меня автодроме получилось — я быстро адаптировался к ночному пилотажу и вместе с опытным Джимом Пла, с которым я в этот уик-энд делил автомобиль, нам удалось на финише субботней гонки сохранить стартовую позицию.

В воскресенье всё было легче. Во-первых, мы выступали уже при естественном освещении. Во-вторых, за два дня на трассе я „вкатился“ в „Маньи-Кур“ и смог прибавить в скорости. Перед волной пит-стопов нам удалось отыграть множество позиций, а сама смена пилотов прошла без заминок. Спасибо за это, в том числе напарнику и команде. Кроме того, мы очень верно выбрали момент для заезда в боксы, а затем нам повезло с периодами жёлтых флагов и машиной безопасности. Мне удалось хорошо провести рестарты, не пропустив соперников вперёд, так что к финишу мы пришли на 5-й позиции в общем зачёте и на первом месте в своём классе Silver Cup».

В общем зачёте GT World Challenge Europe теперь лидирует пилот AKKA ASP Раффаэле Марчьелло, он на четыре очка опережает Дриса Вантора и Шарля Виртса, в то время как Тимур Богуславский идёт девятым. В таблице командного зачёта AKKA ASP на второй строчке — в двух с половиной баллах позади Team WRT.

В Sprint Cup по итогам первого этапа лидируют Вантор и Виртс, в то время как Марчьелло и Богуславский расположились на третьей строчке. В категории Silver Cup Терещенко и Пла идут вторыми, а лидируют Алекс Фонтана и Артур Ружье.

Следующий этап GT World Challenge Europe пройдёт 28-30 мая на трассе «Поль Рикар» во Франции — это будет Endurance Cup, а второй этап Sprint Cup состоится позже — 18-20 июня в Зандворте.

Командный зачёт GT World Challenge Europe Sprint Cup: 1. Team WRT — 29,5 очка, 2. TokSport — 22, 3. AKKA ASP — 17, 4. Emil Frey Racing — 15, 5. Madpanda Motorsport — 10,5.

Личный зачёт GT World Challenge Europe Sprint Cup: 1. Дрис Вантор, Шарль Виртс — 29,5 очка. 2. Маро Энгель, Лука Штольц — 17,5, 3. Раффаэле Марчьелло, Тимур Богуславский — 15,5, 4. Рикардо Феллер, Альберт Коста — 12, 5. Артур Ружье, Алекс Фонтана — 11,5.

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею