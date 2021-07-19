Toyota Gazoo Racing вновь побеждает, у Team WRT первый подиум! Итоги «6 часов Монцы»

Третий этап чемпионата мира по гонкам на выносливость (FIA WEC) прошел на Национальном автодроме Монцы — «Храме скорости», одной из быстрейших трасс Европы и мира. После двух побед на первых этапах сезона экипажи Toyota Gazoo Racing рассчитывали отпраздновать еще один успех — в квалификации лишь Alpine Elf Matmut могли навязать японским автомобилям борьбу за поул, но французы остались в двух десятых позади. Не смогла вмешаться в сражение лидеров и Glickenhaus Racing, впервые выставившая два «гиперкара».

В квалификации класса LMP2 не было равных Team WRT, которая с преимуществом в три сотых секунды опередила всех своих соперников. Правда, на первом отрезке экипаж № 31 уступил лидерство пилотам United Autosports USA, но уже после второго пит-стопа Фердинанд Габсбург вернул свой прототип на первую позицию.

Тем временем на втором часу гонки у Брендона Хартли на Toyota GR010 Hybrid № 8, которая выиграла оба предыдущих этапа, возникли технические проблемы — экс-пилоту Формулы 1, шедшему на второй позиции, пришлось остановиться в боксах. Экипаж смог вернуться на трассу, но проблемы продолжались и дальше. Впереди же остался лишь один прототип действующих чемпионов, который преследовали Alpine Elf Matmut и единственный оставшийся в борьбе автомобиль Glickenhaus Racing.

В начале третьего часа заезда на Aston Martin Vantage AMR № 33 взорвалась передняя левая шина — Бен Китинг благополучно довёл автомобиль до боксов, но из-за разбросанных обломков на трассу пришлось выпустить сейфти-кар. И именно в этот момент Габсбург сворачивал на пит-стоп. В итоге на рестарте экипаж № 31 был лишь пятым и не смог ничего отыграть после остановок соперников. Гонку же в LMP2 возглавили United Autosports USA и Racing Team Nederland.

После четвёртого пит-стопа, когда Габсбурга за рулём Oreca сменил Шарль Милези, Team WRT прорвалась на второе место зачёта LMP2. Дотянуться до экипажа United Autosports USA так и не удалось, но и второе место стало для Робина Фряйнса, Фердинанда Габсбурга и Шарля Милези первым в сезоне-2021 подиумом в LMP2.

В «абсолюте» же не было равных экипажу Toyota № 7 в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса. Несмотря на то, что за два часа до финиша гонки автомобиль внезапно потерял темп, а вперёд вырвался Glickenhaus, Кобаяси и Конвею удалось отыграть 40 секунд и вернуть себе первое место. Для экипажа № 7 победа в Монце стала первой в текущем чемпионате. Вторым линию финиша пересёк «гиперкар» Alpine Elf Matmur, а третье место в «абсолюте» досталось United Autosports USA, которые опередили экипаж Glickenhaus Racing. Team WRT в «абсолюте» стала пятой.

В общем зачёте пилотов «гиперкаров» по-прежнему лидирует экипаж Хартли, Накадзимы и Буэми, но их отрыв от товарищей по Toyota Gazoo Racing — Лопеса, Кобаяси и Конвея — сократился до шести очков. В турнирной таблице LMP2 на первой строчке теперь United Autosports USA № 22, которые опередили Jota № 38. Team WRT поднялась на одну строчку и занимает четвёртую позицию.

FIA WEC. «6 часов Монцы»: 1.М. Конвей, К. Кобаяси, Х.М. Лопес (Toyota Gazoo Racing / Toyota GR010 Hybrid / Hypercar) — 204 круга, 2. А. Негран, Н. Ляпьер, М. Ваксивьер (Alpine Elf Matmut / Alpine A480 Gibson / Hypercar) +1:00,908, 3. Ф. Хэнсон, Ф. Шерер, Ф. Альбукерке (United Autosports USA / Oreca 07 Gibson / LMP2) +4 круга, 4. Р. Дюма, Ф. Майо, Р. Уэстбрук (Glickenhaus Racing / Glickenhaus 007 LMH / Hypercar) +4 круга, 5. Р. Фряйнс, Ф. Габсбург, Ш. Милези (Team WRT / Oreca 07 Gibson / LMP2) +4 круга.

FIA WEC. Общий зачёт пилотов Hypercar: 1. Б. Хартли, К. Накадзима, С. Буэми (Toyota Gazoo Racing) — по 75 очков, 2. Х.М. Лопес, К. Кобаяси, М. Конвей (Toyota Gazoo Racing) — по 69, 3. А. Негран, М. Ваксивьер, Н. Ляпьер (Alpine Elf Matmut) — по 60, 4. Р. Уэстбрук, Р. Дюма (Glickenhaus Racing) — по 33, 5. Р. Бриско (Glickenhaus Racing) — 18.

FIA WEC. Общий зачёт экипажей LMP2:1. United Autosports USA № 22 — 74 очка, 2. Jota № 38 — 56, 3. Jota № 28 — 53, 3. Team WRT № 31 — 38, 5. Inter Europol Competition № 34 — 37.

Следующий этап FIA WEC пройдёт 21-22 августа — это будет легендарный марафон «24 часа Ле-Мана», центральная гонка сезона-2021.

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