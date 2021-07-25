Три подиума Никиты Бедрина: россиянин блистает в итальянской Формуле-4

Оливер Бирман продолжает триумфальную поступь в одной из самых престижных серий своей категории, но в Имоле англичанина едва не победил российский пилот.

Четвёртый этап итальянской Формулы-4 принимал автодром имени Энцо и Дино Феррари, названный так в честь основателя легендарной марки и его сына. Фаворитом в Имолу приехал лидер чемпионата Оливер Бирман, главным соперником которого в отсутствие Тима Трамница стали Себастьян Монтойя, сын известного колумбийского экс-пилота Формулы-1 Хуана-Пабло Монтойи, а также блеснувший в Мизано Леонардо Форнароли.

На старте первого заезда Бирман уверенно уехал от соперников, а вот Форнароли пропустил Монтойю на второе место, а потом и вовсе вылетел в гравий, спровоцировав аварию позади себя. Судьи нейтрализовали заезд автомобилем безопасности, а перед самым рестартом Кирилл Смаль, сражавшийся в первой тройке, зацепил машину Монтойи. Обоим пришлось сойти с дистанции: у автомобиля россиянина оторвало переднее антикрыло, а колумбиец стал терять темп и спустя два круга остановился в боксах.

В итоге Бирман, лишившийся всех своих соперников в борьбе за титул, одержал уверенную победу подряд, а на второе место вырвался Никита Бедрин — для 15-летнего пилота этот успех стал первым подиумом в итальянском первенстве и лучшим результатом в сезоне-2021. Третьим финишировал Джошуа Дюфек — вместе с Бирманом и Бедриным швейцарец представляет Van Amersfoort Racing, так что команда из Нидерландов оккупировала весь призовой подиум.

Второй заезд уик-энда Бирман тоже выиграл «в одну калитку», разве что под финиш Форнароли смог оказать прессинг на британца, но остался вторым. Третьим гонку закончил Никита Бедрин, во второй раз подряд поднявшийся на подиум, а для Кирилла Смаля заезд вновь завершился неудачей: после контакта с Франческо Браски россиянина выбросило на обочину. В гонку Смаль вернулся 12-м и начал отыгрываться, но на одном из рестартов соперники опять выдавили Кирилла на газон, что окончательно отбросило россиянина на последнюю позицию.

Самой напряжённой с точки зрения борьбы за победу получился третий заезд уик-энда — лидировал в очередной раз Бирман, но у англичанина появился неожиданный соперник — Бедрин. Россиянин стартовал третьим, но сразу же вырвался на второе место и был готов побороться за победу. Сражения, к сожалению, не вышло: в глубине пелотона столкнулись Кирилл Смаль и Гарсиаре Давила Хорхе — машину россиянина поставило поперёк усыпанной гравием трассы. Поскольку лидеры готовились отправиться на финальный круг гонки, судьи остановили заезд красными флагами: Бирман одержал восьмую победу подряд, Бедрин, хотя и потерял шанс на победу, в третий раз за уик-энд поднялся на подиум, а Смаль за все три гонки не набрал ни одного очка.

В общем зачёте отрыв Оливера Бирмана от ближайшего преследователя — Леонардо Форнароли — достиг уже 135 очков, то есть при любом исходе следующих пяти гонок англичанин сохранит за собой первую позицию. Далее расположились Тим Трамниц и Себастьян Монтойя, Кирилл Смаль по-прежнему замыкает топ-5, а Никита Бедрин поднялся на седьмую строчку.

Итальянская Ф-4. Имола, первая гонка: 1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 17 кругов, 2. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) +2,701 сек, 3. Джошуа Дюфек (Van Amersfoort Racing) +3,502, 4. Эрик Сунига (BWT Mucke Motorsport) +5,706, 5. Конрад Лаурсен (Prema Powerteam) +9,212.

Итальянская Ф-4. Имола, вторая гонка: 1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 16 кругов, 2. Леонардо Форнароли (Iron Lynx) +0,282 сек, 3. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) +0,820, 4. Джошуа Дюрксен (BWT Mucke Motorsport) +2,715, 5. Бенце Валинт (Van Amersfoort Racing) +3,898, …25. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) +1 круг.

Итальянская Ф-4. Имола, третья гонка: 1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 16 кругов, 2. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) +0,311 сек, 3. Леонардо Форнароли (Iron Lynx) +0,784, 4. Себастьян Монтойя (Prema Powerteam) +2,277, 5. Джошуа Дюфек (Van Amersfoort Racing) +2,713, ...16. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) +31,622.

Общий зачёт после четырёх этапов: 1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 257 очков, 2. Леонардо Форнароли (Iron Lynx) — 122, 3. Тим Трамниц (US Racing) — 116, 4. Себастьян Монтойя (Prema Powerteam) — 115, 5. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) — 90, …7. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) — 62, …10. Владислав Ломко (US Racing) — 37.

До конца сезона в итальянской Формуле-4 осталось три этапа. Следующий пройдёт с 10 по 12 сентября на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге.

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