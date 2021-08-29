Удача против Богуславского: пилот AKKA ASP потерял сразу две победы за уик-энд

Автодром «Брэндс-Хэтч» всегда славился драматичными гонками, и в этот уик-энд в боксах AKKA ASP было много драмы: в обоих заездах команда лидировала до последнего круга, но в итоге теряла победу…

Седьмой этап Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS проходил на классической британской трассе «Брэндс-Хэтч», которая в 70-х и 80-х принимала Гран-при Формулы-1, а теперь служит ареной самых престижных кузовных гонок. Характер трассы — гравийные ловушки по бокам узких скоростных поворотов — в этот уик-энд проявился во всей красе.

Команда AKKA ASP с самого начала уик-энда была одной из лидеров, а высокий темп подготовленных командой Mercedes-AMG GT3 стал очевиден уже в квалификациях: заключительную сессию с лучшим временем завершил экипаж № 88 — Раффаэле Марчьелло и Тимур Богуславский.

Начинал заезд Богуславский, но уже на первом круге Тимура прошёл Берни Барникоат на McLaren. Вторую позицию россиянин удержал, но отстал на несколько секунд, которые после смены пилотов блестяще отыграл Марчьелло. Рафаэле несколько кругов прессинговал Оливера Уилкинсона, сменившего Барникоата, но из-за круговых провести атаку не удавалось.

В какой-то момент с лидерами поравнялась Ferrari отставшего на круг Джорджо Роды. Марчьелло пришлось уворачиваться, и он зацепил McLaren Уилкинсона. Автомобиль британца бросило поперёк трассы, после удара о барьеры он их перелетел и рухнул в деревьях уже за отбойниками. Гонщик не пострадал и самостоятельно выбрался из автомобиля.

Судьи нейтрализовали заезд желтыми флагами, и на момент финиша первую позицию занимали Марчьелло и Богуславский, однако затем судьи признали итальянца преимущественно виновным в аварии Уилкинсона и оштрафовали экипаж проездом по пит-лейн, а в данном случае — эквивалентными ему 40 секундами.

В итоге победа в заезде досталась экипажу Team WRT — Шарлю Виртсу и Дрису Вантору. Экипаж Константина Терещенко и Джима Пла занял одиннадцатое место в «абсолюте» и седьмое в зачёте Silver Cup, Петру Разван Умбрареску и Жюль Гунон расположились сразу за ним, а Богуславский и Марчьелло в финальных протоколах оказались 17-ми.

Второй заезд экипаж № 88 вновь начинал с поула. Первый отрезок провёл Марчьелло, оторвавшийся от Маро Энгеля из Team WRT на несколько секунд, и хотя на втором сменившему немца Луке Штольцу удалось приблизиться к лидеру, Тимур Богуславский выдерживал прессинг соперника вплоть до самого финиша.

Увы, на последнем круге на Mercedes-AMG GT3 лопнула шина — полкруга не хватило до победы! Первое место в итоге заняли Лука Штольц и Маро Энгель из Mercedes-AMG Team Toksport WRT, вторыми стали Шарль Виртс и Дрис Вантор из Team WRT — экипаж досрочно обеспечил себе чемпионство в Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Третьими финишировали Умбрареску и Гунон — это первый подиум экипажа после старта сезона в Монце.

Богуславский и Марчьелло в итоге классифицированы на шестой позиции, а седьмое место у Терещенко и Пла — они также стали третьими в зачёте Silver Cup.

Положение в общем зачете Sprint Cup: 1. Дрис Вантор и Шарль Виртс (Team WRT) — 103,5 очка, 2. Маро Энгель и Лука Штольц (Mercedes-AMG Team Toksport WRT) — 61, 3. Раффаэле Марчьелло и Тимур Богуславский (AKKA ASP) — 52, 4. Рикардо Феллер (Emil Frey Racing) — 45,5, 5. Алекс Фонтана (Emil Frey Racing) — 45.

Командный зачет Sprint Cup: 1. Team WRT — 111,5 очка, 2. Emil Frey Racing — 76,5 3. Toksport WRT — 76, 4. AKKA ASP — 69,5, 5. CMR — 37.

Следующий этап Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS пройдет 3-5 сентября на «Нюрбургринге».

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