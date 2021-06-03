В Казани наградили лауреатов Премии «Спорт и Россия-2021»

27-29 мая 2021 года в Казани состоялась VIII ежегодная Премия и Форум «Спорт и Россия-2021». По традиции мероприятие началось с деловой части программы – форума #БизнесСпортИнвестиции, который уже стал неотъемлемой частью Премии и важной площадкой для обмена опытом и построения эффективного взаимодействия среди профессионального сообщества.

Одной из самых актуальных тем форума стала панельная дискуссия «Изменения в законодательстве о букмекерских компаниях». В обсуждении нового закона и его последствий для спорта приняли участие представители отрасли, топовые спортивные медиа и органы власти. Модератором выступила Мария Бутова, начальник информационного управления и спортивно-массовых мероприятий ГБУ «МГФСО» МОСКОМСПОРТА.

Новый закон, согласно которому в России создается единый регулятор азартных игр, вызвала неоднозначную реакцию в отрасли. Так, участники дискуссии, отметили, что сейчас крайне важно наладить рабочий диалог между участниками букмекерской отрасли, спортивными федерациями, регулятором, надзорными органами. Такое взаимодействие позволит наладить регулирование отчислений, которые делают букмекерские компании, для прозрачного и честного распределения средств между всеми спортивными федерациями.

Также в рамках форума состоялся РUBLIC TALK «Текущее состояние развития массового спорта», на котором Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования «Специфика восприятия россиянами здорового образа жизни и занятия спортом». Завершением форума стало интервью «Жизнь после спорта: личный опыт эпохи пандемии» с баскетболистом Виктором Кейру и футболистом Дмитрием Сенниковым.

После окончания форума состоялась официальная церемония награждения, на которой были объявлены компании-победители, которые добились наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России. На открытии церемонии награждения с приветственным словом выступили Лариса Михеева, советник министра спорта Российской Федерации и Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан.

Лауреатами премии стали такие компании, как: ПАО «Газпром» и Коммуникационное агентство АГТ, World class, Yota, ПАО «Ростелеком», Федерация спортивного стрелкового многоборья, «БАТ Россия», Сrocus Fitness, АНО «Атом-спорт», АО «Апатит», АО «УК «Динамо», ПАО «Уралкалий», Parimatch Russia, FABERLIC (cывороточный протеин Sculpta), X-Fit в России, BetBoom, школа йоги DO YOGA, медиахолдинг MAER, UFC Gym Russia, Khimki Badminton Club, UFC Russia, «Плеймейкер», City Sport, Herbalife Nutrition, Гостиничный комплекс «Имеретинский», ООО «АВТОТОР Арена», Black Star Fitness, Wellness by Oriflame, Сеть фитнес-клубов Pride Club, Фитнес-клуб Ninja Fit, Фитнес-студия GORKY STREET, Spirit.Fitness, Фитнес-клуб «Citrus», Школа спортивного и оздоровительного плавания «Дельфин», ECOMARKET.RU, Федерация Батон Твирлинга и Мажореток.

Вся команда Crocus Fitness очень рада, что жюри премии «Спорт и Россия» нас отметили как лучшую сеть фитнес-клубов премиум класса в России. Мы действительно стремимся к самым высоким стандартам качества услуг, а также прикладываем все силы, чтобы спорт и фитнес в России стал важным элементом жизни каждого», — сказал на торжественной церемонии генеральный директор сети фитнес-клубов Crocus Fitness Влад Петров.

Награду получили лучшие проекты в таких категориях, как: Спортивные товары и услуги; Профессионалы спорта и здорового образа жизни; Корпоративные социально-спортивные проекты; Лучшие проекты по видам спорта; Спонсорские спортивные проекты; Информационные проекты в области спорта и здорового образа жизни и др.

Среди почетных гостей были: российский футболист Дмитрий Сенников, баскетболист Виктор Кейру, российский прыгун в воду Глеб Гальперин, российские хоккеист, центральный нападающий клуба КХЛ «Ак Барс» Александр Бурмистров.

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