В шаге от триумфа! Поломка помешала россиянину победить в Зандворте

Тимур Богуславский и Раффаэле Марчьелло уверенно лидировали за 20 минут до финиша, но технические проблемы вывели экипаж из гонки. Тем не менее без подиумов AKKA ASP Team в этот уик-энд не осталась!

Легендарный автодром «Зандворт» отлично известен любому поклоннику автоспорта. Это одна из классических трасс, принимавших гонки Формулы-1 в 70-х и 80-х и ещё с тех времён унаследовавшие гравийные ловушки безопасности, близкие к асфальту отбойники и гигантские перепады высот. К слову, «Большие призы» вернутся в Зандворт уже в сентябре этого года, ну а пока здесь прошёл второй этап Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup.

И уже в тренировках стало ясно, что в числе главных претендентов на победу будут экипажи французской команды AKKA ASP Team, возглавившей протоколы свободных заездов. Правда, в квалификации к первой гонке Константин Терещенко и Джим Пла заняли пятое место, ну а лучшим временем отметилась Emil Frey Racing, чья Lamborghini в итоге доминировала в первом заезде.

Пла и Терещенко на первом отрезке гонки отыгрывали позиции и вышли на четвёртое место, однако ближе к концу заезда темп автомобиля не позволял прорваться, и после пит-стопов Mercedes-AMG GT3 закрепился на шестой позиции.

Зато поднялся на подиум другой экипаж AKKA ASP Team — в составе Тимура Богуславского и Раффаэле Марчьелло, которые благодаря отличному прорыву итальянца вышли под финиш на вторую позицию.

Воскресный день для AKKA ASP Team начался ещё лучше: на влажной после утреннего дождя Богуславский и Марчьелло завоевали поул-позицию ко второму заезду!

Заезд начал Марчьелло, который к пит-стопам сумел создать отрыв в 15 секунд и вместе с автомобилем передал Богуславскому лидерство в гонке. Всё шло к уверенной победе AKKA ASP Team, но на 26-м круге из-за проблем с электрикой экипаж сошёл с дистанции.

Победу — уже вторую за уик-энд — завоевала Emil Frey Racing, причём во втором заезде швейцарский коллектив оформил победный дубль. Третьим стала Team WRT, ну а лучшим результатом AKKA ASP Team в итоге стало достойное шестое место Петру Развана Умбрареску и Жюля Гунона. Джим Пла и Константин Терещенко классифицировались на 19-й позиции.

По итогам двух этапов Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup лидерство в общем командном зачёте теперь делят Emil Frey Racing и Team WRT набравшие по 49 очков. AKKA ASP Team занимает третью строчку, уступая всего 11,5 балла.

При этом в общем зачёте Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, который включает в себя как Sprint Cup, так и Endurance Cup, AKKA ASP Team занимает вторую строчку — в 14,5 балла позади Team WRT. И борьба в обоих зачётах продолжится уже через две недели, когда в Мизано состоится очередной этап главного GT-первенства Европы!

Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Общий зачёт после четырёх этапов: 1. Team WRT — 86 очков; 2. AKKA ASP Team — 71,5; 3. Emil Frey Racing — 70.

Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup. Общий зачёт после двух этапов: 1. Emil Frey Racing — 49 очков; 2. Team WRT — 49; 3. AKKA ASP Team — 37,5.

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